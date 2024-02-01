台中春節有好康 非委外公有停車場除夕到初四不收費

今年春節連假@=自2月8日至14日共7日，台中市政府交通局推交通疏運計畫，市區公車班次不間斷，大甲鎮瀾宮及百貨商圈實施交通管制，市府從除夕至初四，部分停車場暫停收費。

市府從除夕至初四，部分停車場暫停收費，暫停收費範圍包含路邊汽、機車收費停車格、停管員巡場開單的路外平面停車場，但委外經營平面停車場及所有立體停車場照常收費。

大遠百、新光三越、中友百貨等購物商圈，交通局比照假日交通維持計劃。另因應春節期間停車需求高，台中市停車管理處要求停車場業者確實標示費率，哄抬費率處3000元至1萬5000元罰鍰。

葉昭甫說明，春節期間大甲鎮瀾宮周邊道路部分路段，初一到初五實施交通管制，禁止汽車進入或單向行駛，並依實際車流機動提前或延後管制時間。

春節期間計程車實施春節加成運價，自2月5日至2月14日止，由駕駛人依計費表功能選取春節費率，未啟用計費表春節費率者駕駛人不得額外加收。

葉昭甫表示，國道客運業者將視情況加開班次，市區公車2月9日(除夕)全日班次減半，初一到初五2月視營運需求依比例調整；國道中部路段部分，春節連假期間國道1號南向大雅至台中路段易出現塞車，開放路肩。

高公局視情況彈性增加開放路肩時段，另年初三至初五，每天12點到晚上9點，國道1號王田雙向入口封閉，禁止車輛進入，建議民眾改走台74線串接國道4號，避開瓶頸路段。下載「台中交通網」掌握即時路況。

公共運輸疏運措施部分，高鐵公司2月6至15日疏運期間加開461班次列車，配合2月17日(周六)調整為補上班日，當天增開3班次北上列車。

台鐵2月6至15日全線加開各級列車總計234列次，紓解尖峰時段人潮；捷運綠線每天清晨6點至深夜12點，採假日班距運行，為服務高鐵末班車旅客，每日0時15分由高鐵台中站開往北屯總站加班車。