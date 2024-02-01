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大甲鎮瀾宮春節人車多 警方祭出加強交通疏導管制措施

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲鎮瀾宮春節人車多，警方提出加強交通疏導管制措施。圖／警方提供
大甲鎮瀾宮春節人車多，警方提出加強交通疏導管制措施。圖／警方提供

大甲鎮瀾宮每年春節期間都有大量人潮車流，同時湧向國道3號大甲交流道進入大甲市區，恐造成甲后路段交通嚴重擁塞及回堵，台中市警局大甲分局今天公布各項疏導管制措施，提醒民眾注意。

大甲警分局呼籲民眾進入大甲市區多搭乘大眾運輸公共交通工具：

(一)坐火車、拜媽祖、不塞車：交通部台灣鐵路局於春節期間加開南北雙向往、來大甲區區間車班次，鼓勵民眾將車輛停放臨近車站(以南為台中港、清水、沙鹿等站；以北為日南、苑裡、通宵等站)，再搭乘區間車進入大甲站，下車沿蔣公路步行3到5分鐘即可到達鎮瀾宮。

(二)搭公車、來參香、免堵車：參香民眾請儘量搭乘公車，減少大量車流直接進入大甲市區，造成市區回堵。

(三)替代道路:

1、國道3號南下車輛請提前於苑裡交流道下，行駛省道台1線南下進入大甲區經國路，右轉新政路或大安港路，進入大甲體育場及其周邊道路停放；步行至鎮瀾宮約8分鐘(約0.8公里)。

2、國道3號北上及國道4號西行車輛請行經中港系統交流道後由國道4號清水端下匝道，轉台1線北上進入大甲區中山路，右轉義和三街或左轉重義一路及重義二路路邊停車；步行至鎮瀾宮約8分鐘(約0.8公里)。

大甲鎮瀾宮周邊管制措施

往年春節期間到大甲鎮瀾宮參拜民眾約有5萬人次，規劃行人徒步區管制汽車進入，以利民眾參拜，管制範圍如下:

(一) 育德路以東、鎮政路以西、文武路以南、光明路以北、蔣公路段(中山路一段口至鎮政路口)，禁止汽車進入。(管制時間2月10日至2月14日，每日早上8到晚上8點)

(二) 中山路一段-民生路以南，管制禁止汽車往南進入中山路一段，彈性管制禁止汽車往南進入中山路一段。(管制時間2月10日至2月14日，每日早醒10點到晚上6點)

(三) 水源路-鎮瀾街-南陽街以北，禁止汽車進入南陽街、中山路一段(公車及接駁車除外)。(管制時間2月10日至2月14日，每日早上10點到晚上6點)

建議停車地點：

(一)美人山營區免費停車場：位於致用高級中學前，步行至鎮瀾宮約15分鐘(1.2公里)。

(二)大甲火車站後方免費停車場：位於大甲火車站後方，可步行跨站天橋至前站，再步行至鎮瀾宮約6分鐘(0.6公里)。

(三)大甲體育場：位於經國路上，步行至鎮瀾宮約8分鐘(0.8公里)。

(四)重義一路、二路及義和三街路邊免費停車：位於經國路南端，步行至鎮瀾宮約8分鐘(0.8公里)。

接駁車資訊

(一)接駁時間：2月10日(初一)至2月14日(初五)，每日早上9點30分至下午4點10分，每40分鐘一班。

(二)接駁路線：美人山營區旁停車場(接駁站)-甲東路-水源路-中山路一段(「站前國王」大樓前公車站牌：接駁點)-南陽街-水源路-甲東路-美人山營區。

(三)由接駁點下車(中山路一段與光明路口)，步行至鎮瀾宮約5分鐘。

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