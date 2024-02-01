中市府推武陵賞櫻套票 住宿優惠公車保留席一站式服務
=@R武陵農場@=a href='/search/tagging/2/櫻花季' rel='櫻花季' data-rel='/2/105430' class='tag'>櫻花季再颳粉紅旋風，台中市府交通局規劃Taichung go套票結合觀光旅遊，結合TBS台北轉運站APP服務，推出「Taichung go套票×武陵花季交通聯票」方案，讓民眾輕鬆享受一站式賞櫻之旅。
武陵農場櫻花季2月8日至2月29日登場，農場內廣植約3萬株櫻花，10大賞櫻景點，首推3大賞櫻秘境，包括觀月亭、露營區草原旁櫻花林及藤花園秘境，今年逢農曆春節，預期人潮爆滿。
交通局推出「Taichung go套票×武陵花季交通聯票」，Taichung go 48小時公車套票含台中市公車865路保留席，梨山到武陵來回接駁車、武陵農場門票及享有谷關飯店住宿優惠等。
市府鼓勵民眾搭公車到谷關住宿，接865路線上山，此外，民眾出示Taichung go套票在櫻花祭期間至谷關溫泉飯店住宿，皆可折價300元，加贈當日下午茶券及晚餐限量優惠，兩天一夜旅程。
「Taichung go套票×武陵花季交通聯票」，適用路線除6條幹線公車(100、200、300、500、700及900路)及8條觀光公車(11、66副、151、153、309、865、866及888路)路線外，即日加入豐原客運所有台中市區公車路線，套票適用路線從原本14條公車路線擴大至100條。
另利用套票可至大雪山享受森林浴、新社採香菇、東勢林場賞櫻及梨山採果、后豐騎單車、谷關泡溫泉等。
葉昭甫說，每到櫻花季，865路車票一位難求，為讓民眾可以享有一站式服務，「Taichung go套票×武陵花季交通聯票」保留6點45分谷關往梨山、下午3點40分梨山往谷關的6席座位，票價290元；民眾可使用搭配優惠，前一天搭乘153及850路公車前往谷關，於谷關飯店住一晚，享有一泊三食優惠。
隔天搭乘6點45分谷關往梨山的865區路公車，至梨山後即搭乘9點30分的武陵農場接駁專車前往武陵農場賞櫻花，下午2點30分搭乘武陵農場接駁專車前往梨山，再搭乘下午3點40分梨山往谷關的865區，轉乘公車回家。
交通局表示，民眾即日起可以至TBS APP購買「Taichung go套票×武陵花季交通聯票」，相關聯票資訊可至Taichung go網站查詢。
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