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台電施工後丹大林道「恢復」通行！ 拆橋挖巨溝「車輛恐無法通過」

中央社／ 南投縣1日電

台灣電力公司利用丹大聯外道路執行線路保修作業，工程期間不開放通行，不過有越野汽機車愛好者已利用工程尾聲路況較佳時搶先進入，昨天保修作業結束，丹大林道「恢復」通行，但工程單位昨天派怪手移除入口處孫海橋遺址的施工鋼便橋，也在對岸挖出巨大斷溝，車輛幾乎無法通過。

柯姓越野機車騎士今天接受中央社記者訪問表示，日前已有越野汽機車進入，渡溪後林道沿線路況不差，目前鋼便橋移除非最大障礙，主要是對岸上坡處斷溝，機車可能要用繩索拉上去，但汽車可說無法越過；他認為無需這樣挖，既然2月1日恢復入山，開放前這樣挖溝反而增加民眾危險。

農業部林業及自然保育署南投分署表示，台電公司在南投縣信義鄉地利段濁水溪河川區域設置臨時鋼便橋、便道，辦理大觀、明潭至鳳林線高壓電塔輸電線路歲修及林道坍方清除工作，因此向經濟部水利署第四河川分署、南投林業分署申請施工，期間為去年10月2日至今年1月31日。

南投林業分署指出，施工前第四河川分署邀南投林業分署、台電公司現勘，並做成台電使用施工便道期間應嚴格管制、非施工期間應封閉、使用期滿應將便道拆除封閉復舊等決議，以杜絕民眾施工期間擅入河川，因此，第四河川分署、南投林業分署同意台電公司施作鋼便橋、工程便道。

南投林業分署表示，台電施工結束，台電依當初會勘結論拆除溪底便橋等設施，恢復施工前狀況以維持河道淨空；呼籲民眾，工程鋼便橋拆除後，現場無其他橋梁可渡溪，請注意安全、勿強行通過。

海拔2980公尺的七彩湖位於花蓮縣萬榮鄉，汽、機車進出須從丹大聯外道路，南投林業分署開放車輛通行後，近年吸引越野汽機車族前往，但少數「老鼠屎」引發亂象，熟知路況車友利用台電工程尾聲路況佳、鋼便橋拆除前搶進，後續雨季來臨易坍方、年底台電施工管制，使得整年能順暢行駛丹大林道的時間不多，可說「季節限定」。

南投 台電 越野

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