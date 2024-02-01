影／彩虹爺爺黃永阜今告別式 中市府頒褒揚令 義女哽咽：思念沒盡頭

彩虹爺爺黃永阜日前安詳逝世、享壽101歲，台中市長盧秀燕也不捨，感念國寶級藝術家離開人世。黃永阜的告別式今早舉行，會場以粉紅色為主布置，遺照選擇黃永阜站在繽紛彩虹眷村前，露出招牌燦爛笑容，現場肅穆且溫暖。副市長黃國榮也到場頒發褒揚令。

黃的義女提到，若大家想念爺爺，歡迎多到彩虹眷村，看看爺爺的畫作與祝福，爺爺不在了，但彩虹眷村會在，彩虹爺爺的精神會永存。

黃國榮到場頒發褒揚令，感念黃永阜為台中做出的奉獻，他說，胡志強任市長時，他擔任文化局長，彩虹眷村面臨拆除，後經市府與國防部協調，將彩虹眷村保留下來，也留下彩虹爺爺最繽紛純真的創作與溫暖。

黃永阜的義女回憶，爺爺總是清晨3、4時起床作畫，只因擔心畫作油漆乾需要時間，擔心白天遊客參訪時受到影響。彩虹眷村以紅色為底，再畫上其他畫作，作品五彩繽紛。爺爺最喜歡紅色，畫筆最多的也是紅色，蓋毯子也是紅色，因為他說「紅色漂亮」。

黃的義女也提到，當初爺爺被迫離開眷村，也不願離開村子太遠，每天早上都要家人帶他到村子坐著，等著遊客與他拍照，更作了一塊介紹牌，寫上「我是彩虹爺爺、今年一百歲，歡迎跟我拍照留念」，這是他最幸福的、最開心的事情。

黃的義女哽咽說，爺爺一直用他的話去展現彩虹眷村，用他的方式去守護彩虹眷村，這是他一筆一畫創作出來的，沒有人比他更熱愛、深愛、純粹的愛著彩虹眷村。現實總是要被迫接受，還來不及再見，總以為的來日方長，其實是猝不及防，原來離別是來不及說告別的，此別已無再見，「萬事都有盡頭，唯獨思念沒有」，常想念爺爺。