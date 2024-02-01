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讓家長安心好過年！台中育兒津貼、托育補助提前發

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
因應農曆新年，台中市長盧秀燕宣布，未滿2歲嬰幼兒的育兒津貼及托育補助，2月將提前在2月7日農曆年前發放，讓家長提早領到補助過好年。圖／台中市社會局提供
因應農曆新年，台中市長盧秀燕宣布，未滿2歲嬰幼兒的育兒津貼及托育補助，2月將提前在2月7日農曆年前發放，讓家長提早領到補助過好年。圖／台中市社會局提供

未滿2歲嬰幼兒的育兒津貼托育補助，原本固定在月底發放，因應農曆新年，台中市長盧秀燕宣布，2月將提前在2月7日農曆年前發放，讓家長提早領到補助過好年。

社會局指出，考量過年期間家庭開銷可能比較大，盧市長體貼嬰幼兒家長，市府在中央撥發補助款前先出錢，讓家長在過年前儘速、儘早提前領到完整補助。

另外，今年起托育補助再增加，送托公托，補助由每月5500元增加至7000元；送托準公托或居家托育人員，補助由每月8500元增加至1.3萬元，台中市約有1.3萬名幼兒受惠。

社會局表示，台中市的托育費用占家庭可支配所得，遠低於中央所訂5%至10%，減輕育兒壓力；市府也普設公共托育資源，讓嬰幼兒得到最好的照顧。

托育 育兒津貼

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