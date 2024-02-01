收費好省！中市3處公有停車場 今起試辦大重機停機車格

台中市政府交通局公告，2月1日起試辦大型重機停放路外停車場機車格，範圍是惠新停車場、市政公園地下停車場及豐原轉運中心停車場，依停在汽車或機車格，比照費率收費。

市議員吳佩芸極力爭取重機可停路外停車格，她說，目前僅3個公有停車場開放試辦，仍感謝台中市政府交通局傾聽、接納民意訴求。吳佩芸表示，交通部還在鴕鳥心態、逃避問題的當下，肯定台中市率先開放，未來繼續緊盯試辦成果。

台中市政府交通局指出，都市停車空間有限，交通局規劃停車場提供大型重機停機車格，提高汽車停車空間，提供車友們彈性選擇，減少大型重機與小型車停車衝突，市府試辦3場路外機車場停大型重機。

交通局表示，大型重機停路外機車停車場時，車身須停放機車格內為原則；若車身太長、太寬致無法停在機車格內，則請車友主動停到汽車格，避免影響到其他車輛停放與通行。

停管處說明，大型重機停車依停放車格類型收費，車輛停放機車格以機車費率計費，若停汽車格，則以汽車費率計費，後續將視試辦情形進行滾動檢討。

吳佩芸表示，2023年年初，台中市停管處以安全為由，禁止大型重機進入部分立體公有停車場，共10幾處，她與車友團體到現場會勘，台中市最後撤回這項禁令。吳佩芸注意到現行法規對大型重機停車權的不足，過去台中市即保守的要求大型重機在路外也應停汽車格。

吳佩芸指出，許多大型重機其實都停得進機車格，車友希望能夠路外停車場也能停機車格，避免汽車格這麼大卻只停放一台機車，造成空間的浪費。市府從善如流，開始試辦計畫，她肯定交通局的措施。