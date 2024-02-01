影／傳援心法 統神：打電競團隊精神與溝通很重要不是靠凶狠

弘光科技大學國際電競產業中心結合知名電競職業選手、教練、賽評、戰隊老闆兼MVP及KOL，舉辦「2024最強電競冬令營」、「2024最強KOL影音創作冬令營」，「統神」夫妻分別擔任兩場冬令營講師；統神說打電競團隊精神及溝通很重要，溝通上一定要去說服別人，而不是靠凶狠。

弘光科大國際電競產業中心執行長黃建基表示，國語日報社2023年「兒少大未來」職業探索問卷調查結果，小學生最喜歡職業前三名是電競選手、職業運動員、直播主（含網紅、Podcaster、YouTuber），為了讓中部對電競、KOL影音創作課程有興趣的學子、社會人士就近學習，寒假舉辦二場電競冬令營、一場KOL影音創作冬令營，第二場電競冬令營及影音創作冬令營，1月29日至2月2日舉辦，講師陣容堅強，包括亞洲統神、003、賤葆、子喵喵、基隆東、ZOD、順家、土龍、NASH、Jay、廖妹仔、串串李川、IC8等知名各路大神，提供職業級的豐富課程。

「統神」張嘉航表示，課程安排會先講打電競的基本觀念，再實務操作，他認為打電競團隊精神及溝通很重要，溝通上一定要去說服別人，用大局觀、理論 、論述去分析給別人聽，而不是靠凶狠，還有就是要會反省，不是遊戲打完就算了，透過反省可以思考怎樣做會更好，及什麼時間該去幫助隊友，因此，提醒學員實務操作時務必全神貫注。

「003」陳卓君是統神的經紀人，在KOL影音創作冬令營擔任講師，她指出，KOL經紀人的工作包含合作洽談、廠商溝通、提升聲量、內容經營、社群維護、流量變現等，必須了解大環境、目標族群特性、善用數據分析、了解市場定位，她觀察，若想從事KOL行業，必須有特色專長、累積作品、具代表性事蹟，KOL本身經營頻道要有所本，不能只有話題性，保留真實的一面，才不容易翻車。

參加第二場電競冬令營的學員包括大學生、高中生、「弘光尚青」不老電競隊隊員，一對陳姓父子檔，陳父剛加入不老電競隊，他說兒子大學畢業，對電競相關行業很有興趣，兩人一起來上冬令營。