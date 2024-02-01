春節連假國道不塞車 北台中平面要這樣開

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聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市為全國第二大城市，台中市豐原區至豐原交流道為交通易壅塞路段，春節連假期間高公局在豐原交流道實施匝道儀控及2月12日(初三)、13日(初四)北向高乘載管制，警方將加強交通疏導及執行管制，建議民眾及早上路，以免塞車。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市為全國第二大城市，台中市豐原區至豐原交流道為交通易壅塞路段，春節連假期間高公局在豐原交流道實施匝道儀控及2月12日(初三)、13日(初四)北向高乘載管制，警方將加強交通疏導及執行管制，建議民眾及早上路，以免塞車。圖／台中市警察局豐原分局提供

台中市為全國第二大城市，即將迎接農曆春節年假，台中市豐原區至豐原交流道為交通易壅塞路段，春節連假期間高公局在豐原交流道實施匝道儀控及2月12日(初三)、13日(初四)北向高乘載管制，豐原警分局將加強交通疏導及執行管制，建議民眾及早上路，以免塞車。

台10線神岡區中山路、豐原區中正路為東西向聯繫豐原、神岡、大雅地區及南北向往國道1號豐原交流道的重要道路，如遇車多豐原警分局建議，行駛以下替代路線，避免陷於車潮中：

一、豐原市區往豐原交流道

(一)於豐原區中正路與豐原大道口改道，南下左轉豐原大道接崇德路再上台74線(東向往南接國3、國1，西行匝道封閉持續施工至113年6月）。北上右轉豐原大道接台13三豐路往國4或后里。

(二)於豐原區中正路與圓環南路口改道，南下由台13圓環南路接台3中山路上台74線，北上由台13圓環西路接三豐路往后里。

(三)一、於豐原區豐原大道二段與豐南街口銜接豐原聯絡道往台74。

二、豐原市區往大雅區：由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅。

三、豐原市區往神岡區：由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡。

四、豐原交流道往豐原市區：於豐原區中正路與大豐路口改道，右轉大豐路左轉社皮路再左轉一心路往市區方向。

2月12日(初三)、2月13日(初四)13時至18時，國道1號豐原交流道實施北上高乘載，在高乘載管制路段及時段內，只允許乘載3人（含）以上（含駕駛及小孩）小型車、大客車及計程車（含多元化計程車）、救護車輛（救護車、拖救車、工程車、消防車等）駛入。

另，持有身心障礙證明或孕婦證明的小型車、台灣中油及台塑石化公司油品制式油罐車輛、郵局郵務車輛（車身標註中華郵政字樣）、地方政府所屬垃圾車、駕駛與乘客持有記者證的新聞採訪車、貼有「高速公路高乘載管制通行證」車輛、警備車可駛入。

豐原分局分局長林大為提醒民眾，春節連假期間車多，建議西部國道南向尖峰日(初一至初三)建議早上6時前或中午12時後出發，西部國道北向尖峰日(初三至初五)建議用路人12 時前出發，避開尖峰時段，長途走台61，善用高速公路1968App及收聽警廣，掌握路況避開壅塞。

台中市為全國第二大城市，台中市豐原區至豐原交流道為交通易壅塞路段，春節連假期間高公局在豐原交流道實施匝道儀控及2月12日(初三)、13日(初四)北向高乘載管制，警方將加強交通疏導及執行管制，建議民眾及早上路，以免塞車。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市為全國第二大城市，台中市豐原區至豐原交流道為交通易壅塞路段，春節連假期間高公局在豐原交流道實施匝道儀控及2月12日(初三)、13日(初四)北向高乘載管制，警方將加強交通疏導及執行管制，建議民眾及早上路，以免塞車。圖／台中市警察局豐原分局提供

高乘載管制 國道 春節

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