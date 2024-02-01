春節應景花卉平價 買氣旺

春節即將到來，彰化縣應景的金桔、百合、櫻桃蘿蔔、小蒼蘭，南投縣魚池鄉虎頭蘭等花卉，最近買氣旺盛，價格又比去年同期低，非常適合送禮與居家布置，為家中增添過年歡樂氣氛。

田尾花卉第7班班長邱家隆說，春節應景的菊花與百合最近價格略有上升，但比去年同期低，大黃菊批發價一把十枝110元，比去年同期150元便宜；百合一把5枝先前批發價只有100多元到160元，最近也有200多元，稍可打平成本。

邱家隆說，以往春節拜拜都要用鮮花，現在鮮花愈用愈少，有些民眾怕製造垃圾，甚至連廟宇拜拜的鮮花用量也減少，花農得面對缺工、種植面積縮減，現在鮮花用量減少，花農面臨的挑戰不小。

一名主婦說，以前長輩拜拜就是要用鮮花，過年當然也要買些應景百合、蘭花在家中擺飾，才有過年氣氛，所以提早到田尾採購。

魚池鄉農會總幹事王威文說，魚池鄉虎頭蘭占國內產量8成，品種及栽種技術全國居冠，今年虎頭蘭花況極佳，開花期正值農曆春節，價格實惠，非常適合春節居家布置。

田尾鳳凰花園負責人許再生說，春節應景盆花價格平穩，波動不大，應景的「好彩頭」櫻桃蘿蔔大顆才80元，喜氣一百分，海棠花色多樣又可以持續開放到4月，一盆才160元，就能為新春增添熱鬧喜氣。