聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節應景花卉平價 買氣旺

聯合報／ 記者林宛諭江良誠／連線報導
春節應景花卉買氣旺，大紅色的櫻桃蘿蔔大顆才80元，為家中增添年節喜慶。記者林宛諭／攝影
春節應景花卉買氣旺，大紅色的櫻桃蘿蔔大顆才80元，為家中增添年節喜慶。記者林宛諭／攝影

春節即將到來，彰化縣應景的金桔、百合、櫻桃蘿蔔、小蒼蘭，南投縣魚池鄉虎頭蘭等花卉，最近買氣旺盛，價格又比去年同期低，非常適合送禮與居家布置，為家中增添過年歡樂氣氛。

田尾花卉第7班班長邱家隆說，春節應景的菊花與百合最近價格略有上升，但比去年同期低，大黃菊批發價一把十枝110元，比去年同期150元便宜；百合一把5枝先前批發價只有100多元到160元，最近也有200多元，稍可打平成本。

邱家隆說，以往春節拜拜都要用鮮花，現在鮮花愈用愈少，有些民眾怕製造垃圾，甚至連廟宇拜拜的鮮花用量也減少，花農得面對缺工、種植面積縮減，現在鮮花用量減少，花農面臨的挑戰不小。

一名主婦說，以前長輩拜拜就是要用鮮花，過年當然也要買些應景百合、蘭花在家中擺飾，才有過年氣氛，所以提早到田尾採購。

魚池鄉農會總幹事王威文說，魚池鄉虎頭蘭占國內產量8成，品種及栽種技術全國居冠，今年虎頭蘭花況極佳，開花期正值農曆春節，價格實惠，非常適合春節居家布置。

田尾鳳凰花園負責人許再生說，春節應景盆花價格平穩，波動不大，應景的「好彩頭」櫻桃蘿蔔大顆才80元，喜氣一百分，海棠花色多樣又可以持續開放到4月，一盆才160元，就能為新春增添熱鬧喜氣。

春節 拜拜

延伸閱讀

春節外出安全維護 汐止警機動派出所貼心服務

主持治安會報 陳建仁：春節持續落實肅竊防搶反毒打詐

春節要準備哪些日常隨身藥物和保健物品？醫師提醒備藥4重點

警察春節不打烊！張善政發慰問金嘉勉 提2重點要求

相關新聞

台中市民小巴 4區首發上路

台中市大甲、大安等地區公車路線不足，交通局規畫「市民小巴」，9人座小巴士今天起行駛大甲、大安、外埔及后里等四區，外埔區土...

霧峰7成土地被劃入國土計畫...農民反彈 中市府：已報中央

國土計畫法預計明年5月1日上路，台中市霧峰區高達7成土地被畫入國土計畫「農業發展地區」，因預期未來限制嚴格，變更困難，當...

埔里中山、大城路口 今起科技執法

南投縣埔里鎮中山路和大城路口鄰近埔里酒廠，車流量大，事故狀況多，已連續3年蟬聯全鎮易肇事路口冠軍，警方去年新增科技執法設...

春節應景花卉平價 買氣旺

春節即將到來，彰化縣應景的金桔、百合、櫻桃蘿蔔、小蒼蘭，南投縣魚池鄉虎頭蘭等花卉，最近買氣旺盛，價格又比去年同期低，非常...

台中副市長鄭照新、數位局長林谷隆 聯手東海中文系開課

這門中文課好吸睛！東海大學為拓展中文系學生對未來的了解，特別為中文系量身打造一門課程，而講者陣容也相當亮眼，其中包括新任...

二月初啟動防治荔枝椿象 台中農改場籲把握早春用藥期

天氣回暖，荔枝椿象蠢蠢欲動，台中農改場近日邀集相關單位會勘中彰投等縣市的荔枝、龍眼果園，將公告2月5日至3月8日為荔枝椿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。