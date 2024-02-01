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埔里中山、大城路口 今起科技執法

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
埔里鎮中山路和大城路口去年新增科技執法設備，連未停讓行人也能舉發開單，宣導期滿，今天正式啟用。圖／民眾提供
埔里鎮中山路和大城路口去年新增科技執法設備，連未停讓行人也能舉發開單，宣導期滿，今天正式啟用。圖／民眾提供

南投縣埔里鎮中山路和大城路口鄰近埔里酒廠，車流量大，事故狀況多，已連續3年蟬聯全鎮易肇事路口冠軍，警方去年新增科技執法設備，除了取締超速、闖紅燈等，更是縣內第1座可取締未停讓行人的執法設備，今天正式啟用，除最重罰6千元同時記違規3點，改善「行人地獄」惡名。

警方表示，中山路與大城路口鄰近埔里酒廠，周邊又有連鎖咖啡店及各式餐飲鬧區，連貫市區與外環道路的樞紐，車流量大，交通事故多，近5年發生63件事故，釀98人受傷，連續3年居埔里鎮易肇事路口之冠。

南投縣前年起擴大科技執法，埔里中山路1段與信義路口和中山路3段，以及鐵山路、大城路和蘭陽街口2處路口裝設違規偵測設備，去年2處共舉發9518件，中山路3段與大城路口也列入第3處科技執法路段。

去年這處路口設置科技執法設備，且為改善「行人地獄」形象，除取締超速、闖紅燈、未依道路標誌行駛等，更是縣內第1座可取締未停讓行人的執法設備。

縣警局交通隊表示，汽、機車駕駛人，停讓行人時一定要完全靜止，並距離行穿線上行人至少3公尺以上。緩慢滑行仍屬違規，若未距離行穿線上行人行進方向至少3公尺以上，科技設備會自動拍照、錄影回傳，後續由人力進行最後判別，違規屬實就開單，最高開罰6000元，併記違規3點。

行人地獄 埔里 科技執法

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