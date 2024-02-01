台中市民小巴 4區首發上路

台中市大甲、大安等地區公車路線不足，交通局規畫「市民小巴」，9人座小巴士今天起行駛大甲、大安、外埔及后里等四區，外埔區土城西路、土城北路，后里區尾社路等無公車站牌路段，還可「隨招隨停」，方便偏鄉民眾搭乘。

交通局長葉昭甫指出，疫情過後，許多公車駕駛轉行駕駛遊覽車、物流車，公車駕駛人力減少。公車駕駛公車需具備職業大客車駕照，交通局推出市民小巴，駕駛員只要職業小客車以上駕照，以9人座小巴，取代大型公車，更兼顧偏鄉長輩乘車需求。

葉昭甫表示，市民小巴首發路線有大甲、大安、外埔及后里四區，替代豐原客運172、210、214及226路線，且相較大型公車，市民小巴可更深入社區，更方便偏鄉民眾搭乘。

四條路線分別為：市民小巴1「大安國中-海墘-福住里」、市民小巴2「大甲車站－土城-泰安車站」、市民小巴3「大甲車站－六分路-麗寶樂園」及市民小巴4「中科后里辦公室－太平里(含延)」路線，全程免費搭乘；在外埔土城西路、土城北路，后里尾社路等無公車站牌路段，還可「隨招隨停」。

4條市民小巴路線明天上路，客運業者投入全新車輛服務，車身張貼專屬識別，乘車資訊可到「台中市即時公車動態資訊」，網站：http://citybus.taichung.gov.tw/ebus，或下載台中公車App查詢。