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霧峰7成土地被劃入國土計畫...農民反彈 中市府：已報中央

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市議員李天生說，台中市霧峰區高達7成土地被劃入國土計劃「農業發展地區」。圖／李天生提供
台中市議員李天生說，台中市霧峰區高達7成土地被劃入國土計劃「農業發展地區」。圖／李天生提供

國土計畫法預計明年5月1日上路，台中市霧峰區高達7成土地被畫入國土計畫「農業發展地區」，因預期未來限制嚴格，變更困難，當地里長表示，農地售價因此暴跌，引發恐慌。台中市議員李天生昨說，不少農地遭破壞或興建違章工廠，早已不是好農地，應重新清查。對於農友反彈，中市府表示，已向中央反映。

國土計畫法上路後，現行區域計畫法退場，特定農業區及一般農業區更名為「農業發展地區」，畫分為第1、2類，農地不能隨意變更成建地，將以農業發展設施為主。

李天生說，霧峰國土計畫畫設3區，原都市計畫區列入「都市發展地區」，東側保安林、南側烏溪等地畫入「高山保育地區」，其餘土地列入「農業發展地區」，占全區面積7成，十分特殊。

李天生指出，列入農業發展地區的農地，因限制嚴格，預期未來變更困難，如同宣判死刑，農友反映，不少農地鄰近道路，或興建違章工廠，已遭到破壞，早已不是高等則農地（好農地），盼在國土計畫上路前重新清查。

霧峰北勢里長洪金生抱怨，霧峰農地原本每坪約10萬元，國土計畫公布後一夕暴跌，現在每坪只剩3萬元，鄰近大里農田價格卻上漲，讓霧峰由興盛地區變為落後地區，引起恐慌。

農業局說，台中市國土計畫指認霧峰區等10處優先辦理鄉村地區整體規畫，未來城鄉發展需求，可透過每5年通盤檢討機制或鄉村地區整體規畫，調整國土功能分區。

另外，原已編列特登、建地等非農地將依原來目的使用，不受畫入農產業發展區影響，農1與農2土地仍可從事農業產製儲銷、休閒農業、農村再生、公共設施等，讓農業多元發展。

農地 台中市 農村再生

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