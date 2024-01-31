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行政院核定中捷綠線延伸可行性研究 盧秀燕：感謝中央

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
行政院今核定台中捷運綠線延伸段可行性研究，中市府將著手啟動綜合規畫。圖／中市府提供
行政院今核定台中捷運綠線延伸段可行性研究，中市府將著手啟動綜合規畫。圖／中市府提供

台中捷運藍線日前經行政院核定，捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究今也獲行政院核定。市長盧秀燕表示，感謝中央回應中部民眾心聲，市府將著手啟動綜合規畫，讓綠線帶動大坑觀光，烏日彰化共同生活圈發展。

交通局長葉昭甫表示，感謝中央緊接著就核定，完成綠線的最後一哩路，讓重大交通建設持續推進，未來綠線將向北延伸到大坑、向南延伸到彰化，嘉惠中部發展。

葉昭甫說，捷運綠線延伸線分為兩個路段，往北延伸大坑段由捷運綠線舊社站起，沿北屯區松竹路往東延伸至大坑經補庫附近，長2.49公里，設置2座車站。

往南延伸彰化段，由捷運綠線高鐵台中站起，行經烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，長6.59公里，設置5座車站。

綠線南、北延伸段計畫，總經費共355.91億元，台中市政府負擔105.98億元、彰化縣政府負擔67.15億元，中央負擔182.78億元。

葉昭甫說明，中捷綠線延伸已納入前瞻軌道建設計畫，中央已編列特別預算，市府也編列配合款，現可行性研究核定後，即可啟動綜合規畫作業，未來綜合規劃經行政院核定後，預計9年可完工通車。

葉昭甫強調，未來綠線延伸大坑、彰化後，將兼具平日通勤與假日休閒遊憩特性，搭乘更便利，市府團隊將戮力以赴，加速辦理綜合規畫作業，便利中彰地區民眾往來，打造「捷運大台中」的宜居城市。

台中捷運 行政院

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