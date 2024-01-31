衛生所關懷員10年月薪無3萬挨批 中市：積極向中央爭取

中市衛生所關懷員平時需關懷肺結核病患，工作辛勞、風險高；市議員林祈烽指出，關懷員工作超過10年，但薪資仍不到3萬元，希望能向市府爭取調薪；中市府表示，關懷員年度薪資發給，須視中央計畫補助經費多寡而定，但會積極再向中央爭取。

林祈烽接獲民眾陳情，表示台中市全市的衛生所，共有近60名約用關懷員，關懷肺結核病患，協助到府送藥、關心近期病況，往往都冒著高接觸風險；部分關懷員還要訪視轄內高風險精神疾病患者，協助追蹤列管、啟動護送就醫治療等後續，工作辛苦。

林祈烽說，這樣辛苦、高風險工作，受限政府進用契約人員薪資規定，每人月薪不到3萬元，且還包含勞健保費、勞退提撥金、年終獎金等相關津貼，就算今年政府公務員提升4%薪資，每月新增仍不及3萬元。

林祈烽指出，全市的關懷員有17位工作年資超過10年以上，衛生局從今年開始，僅給任職超過12年以上的關懷員多加4千元津貼，其餘未滿12年的關懷員，不管是在職10年、8年，還是5、6年，每月薪水統統不到3萬元，這對辛苦付出的關懷員來說，是很不合理的事情。

林祈烽表示，盧秀燕日前針對特教學校教師助理員調薪制度等問題，霸氣表示「我們來處理」，他要求盧市長一視同仁，照顧衛生所關懷員，別認辛苦基層淪為市府廉價勞工。

衛生局表示，關懷員薪資皆依規定核給，並據行政院全國軍公教員工待遇支給要點，調整薪點折合率，每年皆高於最低基本工資。

衛生局說，未來關懷員年度薪資發給須視中央計畫補助經費多寡而定，但市府秉持初衷，會積極盡力再向中央爭取。