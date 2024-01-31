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霧峰7成土地被劃入...農民憂難翻身反彈 市府說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員李天生說，台中市霧峰區高達7成土地被劃入國土計劃「農業發展地區」。圖／李天生提供
台中市議員李天生說，台中市霧峰區高達7成土地被劃入國土計劃「農業發展地區」。圖／李天生提供

國土計畫法預計明年5月1日上路，農地不再冒出奇怪建案。台中市議員李天生今天說，台中市霧峰區高達7成土地被劃入國土計劃「農業發展地區」，預期未來限制嚴格，變更困難，不少農地遭破壞或是興建違章工廠，早已不是好農地，爭取在上路前重新清查；該區農地也因售價暴跌，引發恐慌。市府說明，已向中央反映，另上路後可透過每5年通盤檢討機制或鄉村地區整體規劃。

國土計畫法上路後，現行的區域計畫法退場，特定農業區及一般農業區重整更名為「農業發展地區」，劃分為第一類、第二類，農地將不能隨意變更成建地，以農業發展設施為主，過去農地裡冒出奇怪的工業區、工廠、加油站等與農業無關的建物景象將改觀。

農業局說明，台中市國土計畫指認霧峰區等10處優先辦理鄉村地區整體規劃，未來城鄉發展需求，可透過每5年通盤檢討機制或鄉村地區整體規劃，調整國土功能分區，提供居住、產業等多元發展利用。已編列非農地將依原來目的使用，不受劃入農產業發展區影響，農1與農2土地仍可從事農業產製儲銷、休閒農業、農村再生、公共設施等，讓農業多元發展。

李天生說，霧峰國土計劃畫設三區，原都市計劃區列入「都市發展地區」，東側保安林、南側烏溪等地劃入「高山保育地區」，其餘土地列入「農業發展地區」，占全區面積7成，十分特殊。

李天生強調，列入農業發展地區的農地，由於限制嚴格，預期未來變更困難，如同宣判死刑，農友們反映，不少農地鄰近道路，或是興建違章工廠，現況已經遭到破壞，早已不是高等則農地（好農地），盼在國土計劃上路前把握最後機會重新清查。

霧峰北勢里長洪金生抱怨，霧峰農地原本每坪約10萬元，國土計劃公布後，一夕暴跌，滑落到每坪3萬元，鄰近大里農田價格卻上漲，讓霧峰由興盛地區變為落後地區，引起恐慌。

針對農友反彈，市長盧秀燕在議會答詢時強調，各縣市都面臨這種狀況，已經反映中央，要求維持現狀，避免造成農民永遠不得翻身。

台中市議員李天生說，台中市霧峰區高達7成土地被劃入國土計劃「農業發展地區」。圖／李天生提供
台中市議員李天生說，台中市霧峰區高達7成土地被劃入國土計劃「農業發展地區」。圖／李天生提供
台中市議員李天生說，台中市霧峰區高達7成土地被劃入國土計劃「農業發展地區」。圖／李天生提供
台中市議員李天生說，台中市霧峰區高達7成土地被劃入國土計劃「農業發展地區」。圖／李天生提供

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