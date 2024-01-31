中醫大附醫越洋「給乾淨的水」 越南孩童跳洗手舞感謝

中國醫藥大學附設醫院今攜手台灣世界展望會，啟動「送愛到遠方、給孩子乾淨的水」活動，捐100萬元在越南中部石城縣建造簡易集水、淨水、儲水和供水系統，讓2個社區、2500名小孩有乾淨的水可飲用，預計今年九月完工，院內員工也同步響應步行1.2億步「為愛而走」，越南當地學童越洋連線，跳起洗手舞感謝來自台灣的愛心。

另外，由嘉磐慈善基金會攜手台中西北扶輪社舉辦的「陪伴是最好的愛 嘉磐陪您永遠都在！」暖冬公益市集嘉年華昨在台中門門咖啡館戶外廣場登場，邀請松鶴部落、一心育幼院和新竹綠光種子教室上百名弱勢孩童參與，現場頒發獎助學金，並有「小小店長」體驗活動，讓孩子們提前學習銷售與職場互動技能。

台灣世界展望會會長李紹齡說，根據聯合國統計數據，全球有20億人口沒有乾淨水可以飲用，每天更有逾800名5歲以孩童因不衛生的水源造成腹瀉喪命。為幫助脆弱地區孩子，世展會推動乾淨水、建造廁所與洗手台等基礎衛生設施，以及衛教衛生習慣計畫，為孩童帶來乾淨的飲用水。

李紹齡說明，石城縣為貧困縣，水源被牲畜糞便、隨意丟棄的農藥除草劑包裝袋等汙染，約4成家庭飲用未經過濾的水，甚至許多學童因學校經費有限，喝沒有處理好的水。當地人衛生觀念不普及，習慣隨處便溺，缺乏洗手等，當地約20%五歲以下兒童發育遲緩，感謝中醫大附醫以實際行動，讓當地孩童健康成長、安心學習。