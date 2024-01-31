中捷藍線關鍵 市政路延伸二標今動土...盧秀燕：非做不可

市政路延伸為中市府重點工程之一，分2標施作，第2標今動土，預計2026年底完工，市政路延伸段全線通車，串連七期、工業區，有助台中經貿發展；市長盧秀燕表示，中捷藍線已核定，施工期間勢必衝擊台灣大道交通，市政路延伸是重要疏解車流、替代道路，非做不可。

台中市政路延伸工程推動17年，全長1950公尺、寬60公尺，含用地費、工程費，共需73億9552萬元，中央補助23億9054萬元，市府自籌50億498萬，共分兩標施作，預計2026年底全線完工。

盧秀燕說，這條路是台中市民最希望的一條路，從環中路延伸到工業區，有助紓解台灣大道壅塞，且鄰近工業區、精密園區、中科及水湳自貿區等四大園區，有助經貿發展；中捷藍線已核定，恐衝擊台灣大道交通，需要市政路延伸疏解車流，成為替代道路。

提到市政路延伸過去20年未開發，盧秀燕指出，其工程造價太高，是龐大財政負擔；地主眾多，大家意見分歧，要花時間整合；此工程跨越筏子溪、國道、高鐵，如何從下方穿越，又不影響交通運行，施工難度高，但必須配合台中發展、民眾需求，「非做不可」。

建設局長陳大田表示，第2標工程將與東大溪共線改建，減少生態衝擊，並維持兩側農地灌排、鄰接進出；施工期間，需維持國道、高鐵暢行，將採國內規模最大管冪工程，穿越兩者高架橋墩。

陳大田也提到，工程跨越筏子溪段，將採大跨度景觀橋樑，主橋跨徑雙向100公尺，河中無支撐，為國內最寬橋面脊背橋，以鷺鷥意象作設計，象徵長壽、幸福，也寓意進取與飛躍。

內政部常務次長吳堂安說，中科、工業區期盼這條路許久，市府有提出計畫，內政部也用生活圈道路交通計畫補助，因為地上物補償費更貴，超過總經費一半以上；不僅強化台中科技業、精密工業、供應鏈結交通運輸，可帶動產業發展，提升中台灣產業國際競爭力。

市政路延伸第1標工程(工業區一路至安和路段)全長約750公尺，去年9月動工，包含安和路上協和一橋改建、滯洪箱涵新建及東大溪箱涵施作，目前工程進度約4成，預計2025年初完工。

第2標工程(安和路至環中路)需橫跨筏子溪、繞過高鐵、國道一號、台74線，技術難度高，加上工料雙漲，廠商投標意願低，歷經3度流標、預算調整，終順利招標，今正式動工，預計2026年底完工。