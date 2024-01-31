連24年義賣春聯 台中大業藝能館「送愛到十方」

台中市大業藝能館藝術因一名學畫的特教學生為十方啟能中心學員，得知十方啟能中心募款不易，持續24年舉辦「送愛到十方」春聯義賣活動，今年春聯、年畫義賣熱鬧開場，台中修平科大前校長李星謙捐出2017年響應活動買下的黃譓丞油畫作品「綻放人生」加入義賣，讓愛心能夠擴大。

十方啟能中心主任游月菊說，十方啟能中心36年來服務務身心障礙孩子復健療育、啟能訓練，目前有110名大小學員，6成為弱勢家庭，中低收、家暴、隔代教養、受保護個案等，十方位在北屯大坑山上，地點偏遠，但是十方堅持「做在需要上」，照顧這群弱勢孩子身上，讓學員和平常孩子得到相同的呵護與學習。

大業藝能館藝術總監黃譓丞說，24年前，她因為一名來學畫的腦性麻痺學生為十方啟能中心學員，進而得知十方啟能中心學員為智能障礙、唐氏症、自閉症和發展遲緩等特殊生，靠社會小額捐款挹注維持營運，缺乏經費改善設備。

黃譓丞指出，從此每年歲末都在大業藝能館推出春聯義賣，連同材料費捐給十方啟能中心做公益，期間曾擴大舉辦二手衣、捐出畫作等，吸引很多畫友、學生家長、愛心團體等響應，成為年度盛事，即便遇疫情，愛心不中斷，義賣活動改為線上，獲得網友共襄盛舉，並且在春節後將義賣所得全數捐給十方啟能中心。

黃譓丞指出，最讓人感動的是李星謙在2017年響應「送愛到十方」活動，買下她的十號油畫作品「綻放人生」，李星謙因此在學習油畫上有所啟發，如今學有所成、開畫展，他希望捐出畫作，盼能對想學油畫者有所啟發，也能做公益，幫助十方啟能中心學員。