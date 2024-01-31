許淑華兌現承諾 黃偉峻任全障運代言人

南投縣水里國中特教生黃偉峻出自單身低收入家庭，卻克服身體和家庭環境用心學習，在全國身心障礙運動會特奧輪鞋競賽奪冠。縣長許淑華去年見到黃偉峻，邀請他擔任今年全國身心障礙運動會代言人，昨天承諾兌現，黃偉峻感謝「縣長阿姨的鼓勵」，表示一定會全力以赴，為南投縣爭光。

黃偉峻的爸爸經常在外工作賺錢，平常由阿嬤照顧，他則相當懂事，主動學習不用爸爸、阿嬤操心，成績相當亮眼，還熱心運動，拿下過南投縣適性體育運動會特奧滾球冠軍，2020年、2022年還在全國身心障礙國民運動會特奧輪鞋競速接力賽奪冠。

去年他獲得總統教育獎，南投縣長許淑華頒發5千元禮券、背包，還有全套滑輪運動服。全國身心障礙運動會今年在南投縣舉行，許淑華也邀請黃偉峻擔任代言人，鼓勵他運動更上層樓。

南投縣府昨舉辦全國身心障礙國民運動會贊助廠商簽約記者會，許淑華兌現承諾，邀他擔任全障運代言人，並由副縣長王瑞德頒發代言人聘書，黃偉峻興奮，強調會努力練習，為南投爭光。

王瑞德說，全障運5月25日至28日在南投縣舉行，共有3大類16種競賽，報名選手超過4300人。