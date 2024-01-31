快訊

金管會說龍年台股有3變數 擬向財部討論延長當沖降稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿罩霧舊街紅磚破損 買菜婦摔斷腿

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市議員張芬郁指霧峰「阿罩霧舊街」紅磚道以柏油填補如同貼滿「狗皮藥膏」。圖／台中市議員張芬郁提供
台中市議員張芬郁指霧峰「阿罩霧舊街」紅磚道以柏油填補如同貼滿「狗皮藥膏」。圖／台中市議員張芬郁提供

台中市霧峰「阿罩霧舊街」6年前因街道景觀改善鋪成紅磚路面。市議員張芬郁批評，路面雖古色古香，但不耐車輛輾壓破損，且修補僅以柏油回補，猶如貼上狗皮膏藥，甚至放上磚頭及報紙鋪設；還有買菜老婦人因此摔斷腿聲請國賠，盼區公所盡速改善。

霧峰區長白峨嵋表示，已初步估算重鋪路面預算，待整合居民意見即可施作；老婦人聲請國賠部分，待治療告一段落，將協助處理賠償事宜。

張芬郁說，阿罩霧舊街位處霧峰第一公有市場內，長約200多公尺，上午市場人潮甚多，收市後載卸貨車輛進出頻繁，因環境陳舊髒亂、下雨嚴重積水，她和多位民代6年前爭取900多萬景觀改善，包括地面鋪設紅磚等，重新命名「阿罩霧舊街」並設置牌樓，獲好評。

張芬郁指出，採用陶磚鋪設的地面因車輛進出輾壓，3年前出現磚面破損，負責管理維護的霧峰公所找不到替代陶磚，只好以柏油壓實填補破損處，整條舊街如同貼滿狗皮藥膏東一塊西一塊。日前還有80歲老婦人因此跌倒骨折治療中，家屬揚言要求國賠。

另有林姓男子表示，妻子出門買個菜，竟扭傷腳踝，復健時，還聽聞多人發生類似情形，可見徒步區不適合鋪設紅磚道。

附近店家表示，地面用紅磚材質讓商家傻眼，除施作工期長，也容易發生磚面破損問題。

老婦 國賠 復健

延伸閱讀

霧峰阿罩霧舊街像貼狗皮膏藥 老婦摔斷腿要求國賠

賴清德允支持台中建設 市議員說大里霧峰仍缺這個

台中一日遊懶人包！探訪「阿罩霧」感受霧峰過去的風華與現代的活力，景點美食一次告訴你

寒流來襲！冷到路面裂開 新北市府急修三峽大橋

相關新聞

台中優化商區成立 百分百門檻挨批

台中市政府希望活化舊城區商圈，制定「台中市優化商區發展自治條例」草案，可申請成立優化商店街區，打造社區特色。去年經發局曾...

計程車春節加成 中彰投每趟加50元

節連續假期，台中市計程車費率從2月5至14日，每趟次加收50元；彰化縣及南投縣則從2月8日至2月14日，每趟加價50元。...

阿罩霧舊街紅磚破損 買菜婦摔斷腿

台中市霧峰「阿罩霧舊街」6年前因街道景觀改善鋪成紅磚路面。市議員張芬郁批評，路面雖古色古香，但不耐車輛輾壓破損，且修補僅...

許淑華兌現承諾 黃偉峻任全障運代言人

南投縣水里國中特教生黃偉峻出自單身低收入家庭，卻克服身體和家庭環境用心學習，在全國身心障礙運動會特奧輪鞋競賽奪冠。縣長許...

中捷藍線核定 估價師：不吃不喝12年買房…以後更痛苦

行政院昨核定台中捷運藍線、台鐵海線鐵路雙軌化可行性研究，預計10年完工通車。正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟...

中捷藍線核定 房仲示警：預期民眾購屋痛苦指數更高

行政院昨核定台中捷運藍線、台鐵海線鐵路雙軌化可行性研究，預計10年完工通車。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，雖然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。