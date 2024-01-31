計程車春節加成 中彰投每趟加50元

節連續假期，台中市計程車費率從2月5至14日，每趟次加收50元；彰化縣及南投縣則從2月8日至2月14日，每趟加價50元。此外，台中市部分停車場2月9至13日暫停收費，公車除夕全日班次減半，初一到初五適度減班。

台中市交通局表示，中捷部分，春節期間每日0時15分提供加班車服務高鐵末班車旅客，2月8日、2月11至14日期間，每天上午10時到晚上8時，加密班距至8分鐘一班；市區公車則適度調整班次，另YouBike也將針對捷運站、觀光景點、商圈等重點場站加強調度頻次。

台中市環保局表示，台中市2月8日及9日均有沿街收運垃圾，2月10日、2月12日則採「定時定點服務」，民眾連假期間倒垃圾免煩惱。

文化局表示，春節期間各文化中心及場館聯手推出熱鬧應景活動，除了初四開館連續二天贈送限量紅包好禮，還有精采豐富的藝文展覽、市集和街頭藝人表演等。

觀旅局提到，台中山線、海線、屯區及都心景點豐富，有武陵農場櫻花季、后里馬場、大甲鎮瀾宮、高美濕地、霧峰林家、光復新村，還有大坑風景區、台中公園湖心亭等，歡迎民眾走春。

經發局指出，春節期間市場年貨供應齊全，有天津路年貨大街、一中商圈走春市集，各產業故事館也祭出優惠。民政局也提到，市長盧秀燕將赴宮廟發送小紅包，歡迎大家來領紅包、走春。

若有急難救助需求，可撥1999市民一碼通專線，市府將提供服務，並派人處理。