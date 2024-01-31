台中優化商區成立 百分百門檻挨批

台中市政府希望活化舊城區商圈，制定「台中市優化商區發展自治條例」草案，可申請成立優化商店街區，打造社區特色。去年經發局曾提草案闖關，但成立門檻規定二分之一店家同意即可，議員認為強制收管理費，門檻太低易引紛爭。經發局修正門檻，這次改為百分百同意才能成立，將送議會審查，但業者認為難度太高。

台中市人口持續成長，商業活動絡繹不絕，但大型零售批發業興盛，可能壓縮傳統商業生存空間，加上台中市鎮發展重心移轉，舊城商業聚落漸趨沒落，市府要打造有特色的優化商圈，以「重現歷史及文化」核心價值下，吸引消費者上門。

市長盧秀燕說，發展商圈須法制化，要有一定標準。經發局長張峯源說，草案從2019年著手研議，去年送議會法規會審議，原街區設立門檻須二分一之同意，議員認為發展商圈會造成交通、安寧問題，只有百分百同意才能避免紛爭，市府從善如流，修正須達百分之百同意，包含街區全體登記各樓層有案店家，不能強制參加。

國民黨市議員李中表示，此自治條例混亂、系統不周延，若有商家不願加入，「應取得全體商家同意」條件達成難度高，會員資格難界定，後續實施容易混亂，產生爭議，要通過市議會審查，難度高。

法規委員會召集人陳俞融議員表示，目前條例規定要全體商家同意，執行會有困難，北區部分商圈會員數多，難整合意見；陳認為，單一自治條例難規範所有商圈，應因地制宜，依各商圈特色訂定規範，才能以特色商圈出發，吸引不同客群。

另草案規定優化商店街區，街道長度需達兩百公尺以上，商店聚集公告，經中市優化商區委員會審議後，報市府核定公告實施的區域。

業者認為，舊城商圈不一定能達200公尺長，應視客觀環境逐案審查，才能活化，小而美才能遍地開花。經發局表示，會保留適當彈性，但書如具商業發展可能性，在街區章程載明理由，可不受街道長度兩百公尺以上的限制。