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黃仁當選立委 台中4月中旬補選平地原住民議員

中央社／ 台中30日電

台中市平地原住民議員黃仁當選第11屆平地原住民立委，台中市民政局今天表示，這席議員缺額暫定4月中旬補選，粗估選務經費1000萬元，將動用第二預備金挹注。

第11屆立法委員當選人將於2月1日就職，其中國民黨台中市第15選舉區平地原住民議員黃仁當選平地原住民立法委員，民政局說明，按地方制度法規定，立委當選人依法應在就職立委前辭去現職，黃仁辭職後，職缺將補選。

民政局長吳世瑋表示，第15選舉區平地原住民議員缺額暫定4月中旬補選，粗估補選選務經費新台幣1000萬元，台中市長盧秀燕已同意動用第二預備金挹注，確保補選作業順利。

吳世瑋指出，台中市平地原住民選舉人橫跨29個行政區，投開票所設置將以1行政區設置1處為原則，實際開設情形以台中市選委會評估行政區域範圍大小及平地原住民選舉人分布情形擇定投開票所數量。

吳世瑋強調，目前暫定2月底登記、4月中旬辦理補選投票，但實際辦理日期將依中選會審定期程辦理。由於這次補選經費未納入年度預算，感謝第二預備金挹注，以利第15選舉區平地原住民議員缺額補選作業順利推動。

原住民

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