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武陵農場櫻花季2/8登場 規劃4大交通疏運措施

中央社／ 台中30日電

武陵農場櫻花季將登場，台中市警方今天公布，疏運時程從2月8日持續至29日，規劃4大交通疏運措施，包括場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場及公共運輸接駁。

武陵農場櫻花季2月8日登場，疏運時程將持續至2月29日，共22天，台中市警察局和平分局表示，將比照往年規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大交通疏運措施。

和平分局指出，櫻花季期間武陵農場實施總量管制每天進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及1日遊遊客4200人，住宿遊客憑武陵農場製發的車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台取得通行證進場，搭乘公共運輸散客則由客運車票進場。

和平分局表示，農曆春節連假與賞櫻旺季登場，台7線95k牛鬥橋至台7甲線74k梨山沿線路段設置標示牌，宣導無通行證者勿進入武陵路，另將在台7甲線與武陵路入口處設置檢驗點，由武陵農場派員管制。

至於台7甲線45k到55k（思源埡口至武陵路口），警方指出，沿線繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌路段，櫻花季期間禁止臨時停車，和平分局將增派警力加強交通疏導及取締違規，請民眾勿違規停車，盼讓道路順暢、有效疏導車流，提升民眾賞櫻及旅遊品質。

和平分局提醒，高海拔地區應注意冷氣團輻射冷卻效應，路面如有水痕亮光，可能是結冰現象，應減速通行以免打滑，希望民眾確實遵守交通規則，快樂出門、平安回家。

武陵農場 櫻花季 公共運輸

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