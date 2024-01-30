中捷藍線核定 估價師：不吃不喝12年買房…以後更痛苦
行政院昨核定台中捷運藍線、台鐵海線鐵路雙軌化可行性研究，預計10年完工通車。正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠說，依最新公布房價所得比資料，台中得不吃不喝近12年才買得起房；這項政策利多易帶動房價，但通膨壓力未減，加上薪資水平跟不上房價漲幅，痛苦指數也會增加。
行政院昨核定台中捷運藍線綜合規畫及台鐵海線雙軌化可行性研究。交通部指出，台中捷運藍線總經費1615.14億元，中央負擔675.59億元，預計核定後10年完工通車。計畫路線西起台中港，東行經過沙鹿、西屯至台中市區，為台中市最重要東西向軸線，完工後可與綠線串聯成十字軸網，有效提升公共運輸服務量，並促進台中城鄉均衡發展。
陳孟筠說明，依最新公布的去年第三季房價所得比資料指出，台中市為11.74倍，持續走揚，表示得不吃不喝近12年才買得起房；而同比房價所得比狀況，亦是呈逐年上揚，表示買房的壓力與日俱增，自身所得能力愈加難以負擔高房價。
陳孟筠認為，房市價格易受政策及當地重大建設而有所波動，行政院核定台中捷運藍線綜合規畫及台鐵海線雙軌化可行性研究，對於此區來說為正向挹注力，屬利多因素會開始發酵，易帶動周邊房價再起漲勢，但通膨壓力未減，加上薪資水平跟不上房價漲幅，可想而知痛苦指數也會增加。
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