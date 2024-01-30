中捷藍線核定 房仲示警：預期民眾購屋痛苦指數更高

行政院昨核定台中捷運藍線、台鐵海線鐵路雙軌化可行性研究，預計10年完工通車。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，雖然中捷藍線10年後通車，卻已為台中房市打下一劑強心針，加上碳費話題加持，預期民眾購屋痛苦指數更高。

行政院昨核定台中捷運藍線綜合規畫及台鐵海線雙軌化可行性研究。交通部指出，台中捷運藍線總經費1615.14億元，中央負擔675.59億元，預計核定後10年完工通車。計畫路線西起台中港，東行經過沙鹿、西屯至台中市區，為台中市最重要東西向軸線，完工後可與綠線串聯成十字軸網，有效提升公共運輸服務量，並促進台中城鄉均衡發展。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則認為，台中近年房產重要關鍵字之一，軌道亦佔有一席之地，雖然藍線與台鐵海線雙軌化落實的預定時程在10年之後，卻已經為地方房市打下一劑強心針，加上碳費話題加持，多少會把預期反映在房價之上，民眾購屋痛苦指數更高。不過台中的待售餘屋相當多，到時是否有行無市，值得注意。