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台中市監視器機箱擋人行道 市警局：已改善12處地點

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市警局改善監視器箱體設置位置，圖為北區漢陽街、太原路口（改善前）。圖／台中市警局提供
台中市警局改善監視器箱體設置位置，圖為北區漢陽街、太原路口（改善前）。圖／台中市警局提供

台中市警局設置的監視器機箱，部分設置在行人穿越道附近，有妨礙行人通行之虞，台中市警局為維護公共空間的安全與順暢，檢視轄區各箱體設置狀況，目前發現有北區等12處地點，有機箱妨礙行人通行空間的狀況，已陸續完成改善，讓行人通行更加安全、方便。

台中市警局為為維護公共空間通行安全與順暢，檢視轄內錄影監視系統設於人行通道的箱體，發現有影響行人通行者有12處，包括大里、太平、北區、西區、南區、西屯等行政區，已陸續完成改善。

台中市警局表示，台中市蓬勃發展，都市建設多，因此衍生民生必需的公共設施所需箱體，包括電力、電信、交通號誌箱及錄影監視系統箱體等，數量龐大，有限人車通行空間下，需用路者與管理機關協力，共同維護公共空間安全與順暢，以營造友善之通行環境。

台中市警局指出，有鑑於台中市市建設與發展的磁吸效應，以現有都市規畫的車輛、行人通行空間，在人口、商業遊憩活動持續增加下，造成停車與行人通行空間不足，且人行通道常規畫機動車輛停放，加上民生及環境安全設備箱體等，間接影響行人的通行順暢。

台中市警察局說，公共空間有限，行人通行與民生設施也屬必須，設置確難達到對行人完全不產生影響的理想狀態，將持續檢視人行道上錄影監視系統設置的現況，配合設備汰舊換新及人行道改善工程辦理，以提升行人友善通行環境。

台中市警局改善監視器箱體設置位置，圖為西區博館路、中美街口（改善前）。圖／台中市警局提供
台中市警局改善監視器箱體設置位置，圖為西區博館路、中美街口（改善前）。圖／台中市警局提供
台中市警局改善監視器箱體設置位置，圖為北區忠明五街、太原二街口（改善前）。圖／台中市警局提供
台中市警局改善監視器箱體設置位置，圖為北區忠明五街、太原二街口（改善前）。圖／台中市警局提供
台中市警局改善監視器箱體設置位置，圖為北區漢陽街、太原路口（改善後）。圖／台中市警局提供
台中市警局改善監視器箱體設置位置，圖為北區漢陽街、太原路口（改善後）。圖／台中市警局提供
台中市警局改善監視器箱體設置位置，圖為西區博館路、中美街口（改善後）。圖／台中市警局提供
台中市警局改善監視器箱體設置位置，圖為西區博館路、中美街口（改善後）。圖／台中市警局提供
台中市警局改善監視器箱體設置位置，圖為北區忠明五街、太原二街口（改善後）。圖／台中市警局提供
台中市警局改善監視器箱體設置位置，圖為北區忠明五街、太原二街口（改善後）。圖／台中市警局提供

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