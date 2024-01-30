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影／鋼筋加工來種咖啡樹 品質蟬聯3年彰化評鑑種植組金質獎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市民余偉銓榮獲彰化縣國產精品咖啡豆評鑑種植組金質獎。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市民余偉銓榮獲彰化縣國產精品咖啡豆評鑑種植組金質獎。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林市民余偉銓從事鋼筋加工，7年前嘗試種咖啡樹，南北奔波克服平地氣候等問題，種出的咖啡生參加評鑑，蟬聯彰化縣國產精品咖啡豆評鑑種植組金質獎，今與績優蜂農、果農接受員林市各界聯合表揚。

基層的農民節慶祝及表揚大會，通常由當地農會在農會活動大樓舉辦，員林市突破傳統，員林市公所、員林市農會、台灣土地銀行員林分行、合作金庫銀行員林分行、國立員林農工籌組委員會，並邀請員林果菜市場公司參與，合辦今年這場農民節表揚大會。縣長王惠美說，第一次到婚宴會館參加農民節表揚活動，場面盛大格外喜氣。

彰化縣國產精品咖啡豆評鑑種植組金質獎得主余偉銓，從事鋼筋加工多年，跨過半百之年思考「人生到這個階段，可以做一點喜愛的事吧？」喜歡喝咖啡的他參加跟咖啡有關的課程，考取尋豆師、杯測師等多張證照，「何不自己栽種咖啡樹，從源頭控制品質？」多方請益後種植咖啡苗。

余偉銓說，他在農地在彰化平原，夏季高溫，他到國內多個咖啡產地請教咖啡農，在龍眼樹下種咖啡樹，採用無農藥捕蟲法消滅咖啡樹天敵咖啡果小蠹等昆蟲，防治效果頗佳；克服天氣與病蟲害，咖啡樹種3年開始收成，第一次參加彰化縣國產精品咖啡豆評鑑獲種植組得優等獎，第二年起至去年連續3年獲金質獎。

余偉銓跨足完全不同領域，鋼筋加工知識無法在種植咖啡樹方面應用，但他從種植和參加評鑑得到成就感及樂趣；他說，種植約1公頃採收約230公斤豆子，產量不多卻有穩固客源，讓他快樂和內心踏實。

員林市各界慶祝農民節表揚大會表揚優良班會員獎5人、優良農校學生獎5人、農業推廣有功人員獎3人、農會獎49人、市公所獎58人，合計120名人員。王惠美說，員林市雖是都會型城市，但農產生產品項多、品質優，常在地方評鑑及全國評鑑獲得殊榮，值得肯定。市長游振雄也表示，市公所盡最大努力，每年補助肥料、套袋、病蟲害防治、小型農機補助等措施，創造優良農業環境，讓農業有創新發展。

彰化縣員林市公所表揚去年榮獲彰化縣桂圓評鑑競賽優勝及員林優良班會員獎陳西彬。圖／員林市公所提供
彰化縣員林市公所表揚去年榮獲彰化縣桂圓評鑑競賽優勝及員林優良班會員獎陳西彬。圖／員林市公所提供

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