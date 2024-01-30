影／鋼筋加工來種咖啡樹 品質蟬聯3年彰化評鑑種植組金質獎

彰化縣員林市民余偉銓從事鋼筋加工，7年前嘗試種咖啡樹，南北奔波克服平地氣候等問題，種出的咖啡生參加評鑑，蟬聯彰化縣國產精品咖啡豆評鑑種植組金質獎，今與績優蜂農、果農接受員林市各界聯合表揚。

基層的農民節慶祝及表揚大會，通常由當地農會在農會活動大樓舉辦，員林市突破傳統，員林市公所、員林市農會、台灣土地銀行員林分行、合作金庫銀行員林分行、國立員林農工籌組委員會，並邀請員林果菜市場公司參與，合辦今年這場農民節表揚大會。縣長王惠美說，第一次到婚宴會館參加農民節表揚活動，場面盛大格外喜氣。

彰化縣國產精品咖啡豆評鑑種植組金質獎得主余偉銓，從事鋼筋加工多年，跨過半百之年思考「人生到這個階段，可以做一點喜愛的事吧？」喜歡喝咖啡的他參加跟咖啡有關的課程，考取尋豆師、杯測師等多張證照，「何不自己栽種咖啡樹，從源頭控制品質？」多方請益後種植咖啡苗。

余偉銓說，他在農地在彰化平原，夏季高溫，他到國內多個咖啡產地請教咖啡農，在龍眼樹下種咖啡樹，採用無農藥捕蟲法消滅咖啡樹天敵咖啡果小蠹等昆蟲，防治效果頗佳；克服天氣與病蟲害，咖啡樹種3年開始收成，第一次參加彰化縣國產精品咖啡豆評鑑獲種植組得優等獎，第二年起至去年連續3年獲金質獎。

余偉銓跨足完全不同領域，鋼筋加工知識無法在種植咖啡樹方面應用，但他從種植和參加評鑑得到成就感及樂趣；他說，種植約1公頃採收約230公斤豆子，產量不多卻有穩固客源，讓他快樂和內心踏實。