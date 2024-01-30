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影／彰化二林社大7年公益展售 今送「大紅包」喜樂保育院樂翻
彰化縣二林喜樂保育院和瑪喜樂社福基金會，今收到來自二林社區大學和社大的有機蔬果班贈送過年「紅包」和年禮，基金會執行長林玉嫦感謝二林社大疼惜在在社福機構，一年7年歲末捐款和送物資，溫暖弱勢院生和家屬的心。
二林喜樂保育院生表演輪椅舞，歡迎二林社大校長謝四海和有機蔬果班講師高德錚，台上與台下的院生載歌載舞，營造過年快樂氣氛。謝四海說，去年捐款17萬多元，今年捐款增至36萬7600元，還有白米100公斤，都要感謝社大全體學員和高德錚博士的愛心，尤其高德錚始終協助社大，才有這樣的好成績。
高德錚表示，有機蔬果班不只新學員參與這次公益活動，舊學員獲知消息也捐款和捐農產品義賣，大家透過公益活動籌措捐款款項，希望藉由捐贈讓弱勢院生和家屬能過一個好年。
瑪喜樂社福基金會執行長林玉嫦表示，二林社大是在地的好鄰居，開辦許多實用課程並積極結合班級課程資源以開課、志工陪伴、捐款等多元方式，長年幫助二林喜樂保育院推動各項服務，減輕機構支出負擔。
今天捐款來自去（2023）年12月18日，二林社大在二林鎮立圖書館廣場舉辦當年度的學習博覽會暨農特產品公益展售會，義賣拼布包等各種手工藝品和有機蔬果，得款悉數捐贈喜樂與「方舟建廠計畫」打造庇護工場。
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