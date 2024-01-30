影／彰化二林社大7年公益展售 今送「大紅包」喜樂保育院樂翻

彰化縣二林喜樂保育院和瑪喜樂社福基金會，今收到來自二林社區大學和社大的有機蔬果班贈送過年「紅包」和年禮，基金會執行長林玉嫦感謝二林社大疼惜在在社福機構，一年7年歲末捐款和送物資，溫暖弱勢院生和家屬的心。

二林喜樂保育院生表演輪椅舞，歡迎二林社大校長謝四海和有機蔬果班講師高德錚，台上與台下的院生載歌載舞，營造過年快樂氣氛。謝四海說，去年捐款17萬多元，今年捐款增至36萬7600元，還有白米100公斤，都要感謝社大全體學員和高德錚博士的愛心，尤其高德錚始終協助社大，才有這樣的好成績。

高德錚表示，有機蔬果班不只新學員參與這次公益活動，舊學員獲知消息也捐款和捐農產品義賣，大家透過公益活動籌措捐款款項，希望藉由捐贈讓弱勢院生和家屬能過一個好年。

瑪喜樂社福基金會執行長林玉嫦表示，二林社大是在地的好鄰居，開辦許多實用課程並積極結合班級課程資源以開課、志工陪伴、捐款等多元方式，長年幫助二林喜樂保育院推動各項服務，減輕機構支出負擔。