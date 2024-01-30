台中開春3大建設傳喜訊 市政路明天先開工

台中市長盧秀燕今表示，台中市這兩天連獲3個好消息，包含捷運藍線及鐵路海線雙軌化可行性計畫兩項重大建設核定，另市政路延伸二期工程明天開工，龍年開春傳喜訊。

盧秀燕提到，她還有一個心願，中捷藍線未來如果要發揮更大的功能，不只要照顧台中市，也要嘉惠整個中部地區。因此，包括中捷綠線延伸到大坑與彰化、捷運延伸到南投，市府未來也會聯合中部縣市共同爭取，讓中部捷運就像雙北的捷運一樣四通八達，這是中部地區的民眾應該要得到的交通建設。

盧秀燕表示，廣大的台中市民，表達強烈意願，促成捷運藍線及海線鐵路雙軌可行性計畫可以核定，這是市民的勝選、市民的勝利。

有關市政路延伸，盧秀燕說明，去年開工的一期工程，預計明年上半年可完工通車；明天開工的二期工程，則預計在2026年底完工通車。

市政路延伸工程有三大功能，首先為紓解台灣大道壅塞問題，包含台中工業區、台中科學園區等園區的人流及物流，並強化中部經濟發展，同時也有助於紓解藍線興建所造成的交通影響，對於台中交通有非常大的助益。