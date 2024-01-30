南投縣春節計程車加價下修 從100元調整為50元

春節即將到來，計程車起運加價期間為2月8日至2月14日，南投縣交通管理所今天定案，計程車起運加價，從往年每趟次加價100元，下修為每趟50元，方便民眾搭乘計程車從事旅運活動。

南投縣政府表示，南投是觀光大縣，春節期間各地遊客到日月潭、清境農場、溪頭、杉林溪等知名景點旅遊，除大眾運輸外，計程車也是旅客常搭乘的交通工具。南投縣交通管理所趕在春節連假前，召開113年度第一次市區客運業暨大眾運輸業營運審議委員會，討論春節期間計程車起運加價金額。

交通管理所表示，南投縣計程車起運價，先前因應物價上漲與各方民間團體爭取計程車司機與從業人員之薪資福利，審委會去年11月同意將原起運價自85元上調至100元，並將延遲計費自原每120秒縮短為每100秒。

南投縣計程車春節運價加價費率自2020年起，起運為加價100元，這次審議考量南投縣計程車費率的起運價已經提高且縮短延遲計費秒數，且鄰近台中、彰化縣市春節期間加價費率均為50元，中彰投同屬一個生活圈範圍，為吸引旅客可在本縣與鄰近縣市以相同費率搭乘計程車從事旅運活動，因此決議從113年起春節期間加價費率下修為50元，希望增進觀光旅運活動並帶動消費經濟成長。