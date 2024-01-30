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南投抽驗生鮮蔬果 3件農藥殘留不合格 1家被罰3萬

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣政府本月抽驗生鮮蔬果，在抽驗20件蔬菜果中，檢驗結果3件產品殘留農藥不符規定，1家開罰3萬。圖／南投縣衛生局提供
南投縣政府本月抽驗生鮮蔬果，在抽驗20件蔬菜果中，檢驗結果3件產品殘留農藥不符規定，1家開罰3萬。圖／南投縣衛生局提供

春節前蔬果類大量上市，南投縣政府前往全縣各蔬果零售業者、超市、賣場、食材供應商等處抽驗生鮮蔬果，本月抽驗20件蔬菜果，結果包括木瓜、菠菜、白蘿蔔等3件農產品殘留農藥不符規定，2件已移請外縣市衛生局處辦，1件因上游販售商無法交代購入源頭廠商資料，給予裁罰3萬元。

農曆春節將至，不少民眾已籌備年貨，南投縣衛生局也加緊腳步，趁年前先抽查市面上蔬菜水果，果然發現有農藥超標違反規定，局長陳南松表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

南投衛生局指出，這次抽驗分別在水里埔里中寮等地，分別查獲白蘿蔔、木瓜、菠菜等3件檢出殘留農藥不符規定，前兩件已移請外縣市衛生局處辦，但此次在中寮鄉一家商店驗到農藥殘留超標，因無法交代來源，則依法對販賣業者處以3萬元的罰鍰。

陳南松說，食品安全首重源頭把關，只有落實源頭管理監測及產地加強田間輔導農民於栽種時正確施用農藥，才能有效減少蔬果殘留農藥的問題。並再次提醒販售業者應將進貨資料保存完整，以利源頭追蹤管理，以免因無法交代來源受罰。民眾如有疑義，可洽南投衛生局服務專線049-2231994。

南投縣政府本月抽驗生鮮蔬果，在抽驗20件蔬菜果中，檢驗結果3件產品殘留農藥不符規定，1家開罰3萬。圖／南投縣衛生局提供
南投縣政府本月抽驗生鮮蔬果，在抽驗20件蔬菜果中，檢驗結果3件產品殘留農藥不符規定，1家開罰3萬。圖／南投縣衛生局提供

衛生局 南投 抽驗

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