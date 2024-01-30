南投抽驗生鮮蔬果 3件農藥殘留不合格 1家被罰3萬

春節前蔬果類大量上市，南投縣政府前往全縣各蔬果零售業者、超市、賣場、食材供應商等處抽驗生鮮蔬果，本月抽驗20件蔬菜果，結果包括木瓜、菠菜、白蘿蔔等3件農產品殘留農藥不符規定，2件已移請外縣市衛生局處辦，1件因上游販售商無法交代購入源頭廠商資料，給予裁罰3萬元。

農曆春節將至，不少民眾已籌備年貨，南投縣衛生局也加緊腳步，趁年前先抽查市面上蔬菜水果，果然發現有農藥超標違反規定，局長陳南松表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

南投衛生局指出，這次抽驗分別在水里埔里中寮等地，分別查獲白蘿蔔、木瓜、菠菜等3件檢出殘留農藥不符規定，前兩件已移請外縣市衛生局處辦，但此次在中寮鄉一家商店驗到農藥殘留超標，因無法交代來源，則依法對販賣業者處以3萬元的罰鍰。