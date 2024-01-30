「花在彰化」新春登場 花精靈帶領探索「彰化百寶城」

「2024花在彰化」活動，大年初一至十六(國曆2月10日至2月25日)在溪州公園登場，每天上午9點到下午6點免費開放，今年以「彰化百寶城」為活動主題，彰化縣長王惠美邀請全國民眾春節期間來彰化走春，白天賞花、晚上賞燈，賞花漫遊、尋寶、吃美食。

今年「花在彰化」活動與日本知名角色設計家Hiroshi Yoshii（吉井宏）合作，設計「花精靈EVA」，帶領遊客探索以彰化在地花卉呈現農林漁牧特色的花藝布置，遇見彰化農業的鮮活多彩與生命力；並首次邀請來自日本、韓國、泰國、印尼等4個國家的表演團隊帶來精彩演出。

園區主入口規劃「繁花之頂」大型主題裝置藝術，以現代的幾何結構展現出繽紛多變的繁花景象；室內「花精靈物語館」以彰化縣農、林、漁、牧、花五大主題花藝造景布置，搭配聲音、燈光、氣味等五感體驗，讓遊客有不同以往的觀賞感受。

戶外花卉布置以花影林韻、傘花牧人、漁歌佳釀、田間稻形等四大主題呈現，同時搭配彰化優鮮農特產品展、特色工商產業暨美食展、親子遊戲區及各式團體舞台表演、農遊小旅行、園區尋寶遊戲、親子手作體驗教室等活動，並在2月18日辦理「花精靈與奇幻旅程親子主題日」，精心規劃花精靈大遊行、泡泡嘉年華、動物明星馬戲團兒童劇、還有最受歡迎的YOYO家族親子音樂會，讓參加遊客度過一個有趣又歡樂的親子時光。

除了溪州公園花在彰化之外，還有許多能走、能玩的地方，包括品嘗溪州、溪湖的羊肉，北斗吃肉圓、到奠安宮拜拜求福氣，田尾可以拈花惹草，吃花餐、賞花、喝花酒，歡迎全國鄉親到彰化走春，體驗彰化百寶風光、品嚐在地美食。