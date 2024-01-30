快訊

桃園蘆竹嚴重車禍！騎士紅綠燈前「捲進貨車底」爆頭亡

蘋果西打母公司大飲「農曆年前傳跳票」下午3點召開重訊記者會

信義新地標台北天空塔恐變爛尾樓？開發商回應了

「花在彰化」新春登場 花精靈帶領探索「彰化百寶城」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「2024花在彰化」活動，大年初一至十六(國曆2月10日至2月25日)在溪州公園隆重登場，縣府今天在縣府中庭為活動宣傳。記者劉明岩／攝影
「2024花在彰化」活動，大年初一至十六(國曆2月10日至2月25日)在溪州公園隆重登場，縣府今天在縣府中庭為活動宣傳。記者劉明岩／攝影

「2024花在彰化」活動，大年初一至十六(國曆2月10日至2月25日)在溪州公園登場，每天上午9點到下午6點免費開放，今年以「彰化百寶城」為活動主題，彰化縣長王惠美邀請全國民眾春節期間來彰化走春，白天賞花、晚上賞燈，賞花漫遊、尋寶、吃美食

今年「花在彰化」活動與日本知名角色設計家Hiroshi Yoshii（吉井宏）合作，設計「花精靈EVA」，帶領遊客探索以彰化在地花卉呈現農林漁牧特色的花藝布置，遇見彰化農業的鮮活多彩與生命力；並首次邀請來自日本、韓國、泰國、印尼等4個國家的表演團隊帶來精彩演出。

園區主入口規劃「繁花之頂」大型主題裝置藝術，以現代的幾何結構展現出繽紛多變的繁花景象；室內「花精靈物語館」以彰化縣農、林、漁、牧、花五大主題花藝造景布置，搭配聲音、燈光、氣味等五感體驗，讓遊客有不同以往的觀賞感受。

戶外花卉布置以花影林韻、傘花牧人、漁歌佳釀、田間稻形等四大主題呈現，同時搭配彰化優鮮農特產品展、特色工商產業暨美食展、親子遊戲區及各式團體舞台表演、農遊小旅行、園區尋寶遊戲、親子手作體驗教室等活動，並在2月18日辦理「花精靈與奇幻旅程親子主題日」，精心規劃花精靈大遊行、泡泡嘉年華、動物明星馬戲團兒童劇、還有最受歡迎的YOYO家族親子音樂會，讓參加遊客度過一個有趣又歡樂的親子時光。

除了溪州公園花在彰化之外，還有許多能走、能玩的地方，包括品嘗溪州、溪湖的羊肉，北斗吃肉圓、到奠安宮拜拜求福氣，田尾可以拈花惹草，吃花餐、賞花、喝花酒，歡迎全國鄉親到彰化走春，體驗彰化百寶風光、品嚐在地美食。

王惠美指出，為鼓勵民眾在過年期間前來彰化，於大年初一到十六的活動期間，只要在「2024花在彰化」及「2024彰化月影燈季」兩活動地點以LINE掃描指定QRcode，完成集章即可參加抽獎，有iphone15、ipad等豐富獎項，另外，再加碼500個多多龍小提燈供參與活動的民眾抽獎。

「2024花在彰化」活動，大年初一至十六(國曆2月10日至2月25日)在溪州公園隆重登場，溪州公園會場花團錦簇。記者劉明岩／攝影
「2024花在彰化」活動，大年初一至十六(國曆2月10日至2月25日)在溪州公園隆重登場，溪州公園會場花團錦簇。記者劉明岩／攝影
「2024花在彰化」活動，大年初一至十六(國曆2月10日至2月25日)在溪州公園登場，縣府今天在縣府中庭為活動宣傳。記者劉明岩／攝影
「2024花在彰化」活動，大年初一至十六(國曆2月10日至2月25日)在溪州公園登場，縣府今天在縣府中庭為活動宣傳。記者劉明岩／攝影

親子 美食

延伸閱讀

台中捷運綠線延伸仍卡關 王惠美握拳：「縣籍立委加油」

彰化縣新任5分局長就職 王惠美要求加強春節治安交通

彰化國際賽車節封街拉力賽 王惠美：光聽就熱血沸騰

趕在春節前 彰化田尾怡心園全齡友善遊憩區今啟用

相關新聞

南投抽驗生鮮蔬果 3件農藥殘留不合格 1家被罰3萬

春節前蔬果類大量上市，南投縣政府前往全縣各蔬果零售業者、超市、賣場、食材供應商等處抽驗生鮮蔬果，本月抽驗20件蔬菜果，結...

「花在彰化」新春登場 花精靈帶領探索「彰化百寶城」

「2024花在彰化」活動，大年初一至十六(國曆2月10日至2月25日)在溪州公園登場，每天上午9點到下午6點免費開放，今...

年菜圍爐 台中大安農會飛天豬7款商品加熱即食

農曆過年圍爐年菜是重頭戲，台中市大安區農會今天在飛天豬餐館舉行加熱即食系列商品記者會，推薦消費者7款年菜圍爐也很方便的商...

縣長阿姨兌現承諾 南投特教學生黃偉峻任全障運代言人

南投縣水里國中學生黃偉峻是特教生，雖然是低收家庭，他克服身體和家庭環境用心學習，還在全國身心障礙運動會特奧輪協競賽奪冠。...

春節連假來台中山城 旅遊不塞車撇步報您知

農曆春節假期倒數，台中市東勢警分局規劃2月8日至14日執行「春節連續假期交通疏導勤務」，針對轄內豐勢路、中興嶺圓環路段、...

武陵農場紅粉佳人下月登場 福壽山千櫻園2/14浪漫開園

不受寒流影響，武陵農場山櫻花、河津櫻、洲府枝垂櫻現正盛開，花期可到下月初，而場內最大宗的紅粉佳人、昭和櫻已有幾棵「偷跑」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。