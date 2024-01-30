年菜圍爐 台中大安農會飛天豬7款商品加熱即食
農曆過年圍爐年菜是重頭戲，台中市大安區農會今天在飛天豬餐館舉行加熱即食系列商品記者會，推薦消費者7款年菜圍爐也很方便的商品。
中市大安區農會陸續推出各式各樣不同加熱即食商品，讓民眾加熱就可以將美味的佳餚端上桌，其中推薦7款商品，包含最年輕國宴主廚阿慶師指導合作的調理肉排、芋頭排骨酥湯、香筍豬腳湯及蔥燒骨仔肉；另外三款是滷珍饌系列滷紅燒肉、香菇滷肉及古早味滷豬腳。
農會表示，調理肉排以賣場垂手可得的原料，添加新鮮雞蛋、啤酒及小蘇打粉讓較為乾澀的里肌肉排變鮮嫩多汁，添加新鮮芹菜、洋蔥及蒜頭，透過阿慶師總鋪師的調味讓鮮嫩的里肌肉排充滿著美味，以真空按摩機攪拌均勻攪拌醃製入味後；蔥燒骨仔肉的骨仔肉是取自大骨旁的豬肉，帶點筋帶點軟骨，讓這塊骨仔肉充滿軟中帶Q的口感，透過阿慶師總鋪師的美味調味，讓骨仔肉於鍋子內滷至入味後立即裝袋真空包裝。
香筍豬腳湯的豬腳丁放入滾水中川燙去除雜質，用人工一塊塊的檢查去除豬毛，放入鍋中時加入太平區的麻竹筍乾，煮滾入味後立即裝袋真空包裝，最後製成的產品都是放置於-45℃急速冷凍庫冰存，全程低溫控制保持最佳鮮度。
圍爐年菜古早味經典菜，農會也推出滷珍饌系列，包含滷紅燒肉，肉質選用可溯源國產豬五花肉，經川燙處理後加入大安葱及五種中藥與醬油等料理調味，以文火慢滷工序且絕無添加味精及防腐劑。
大安區農會總幹事蔡建宗表示，這7款商品都是覆熱即食的美味佳餚，7款商品春節期間都有優惠價，購買產品可撥打：04-26712229分機42。
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