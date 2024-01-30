縣長阿姨兌現承諾 南投特教學生黃偉峻任全障運代言人
南投縣水里國中學生黃偉峻是特教生，雖然是低收家庭，他克服身體和家庭環境用心學習，還在全國身心障礙運動會特奧輪協競賽奪冠。去年縣長許淑華見到黃偉峻，邀請他擔任今年全國身心障礙運動會代言人，今天承諾兌現，黃偉峻感謝「縣長阿姨的鼓勵」，承諾一定會全力以赴，為南投縣爭光。
黃偉峻出身單親低收家庭，爸爸經常在外工作賺錢，平常由阿嬤照顧他。黃偉峻他相當懂事，主動學習不用爸爸、阿嬤操心，成績相當亮眼，還熱心運動，拿下過南投縣適性體育運動會特奧滾球冠軍，2020年、2022年還在全國身心障礙國民運動會特奧輪鞋競速接力賽奪冠。
去年他獲得總統教育獎，南投縣長許淑華頒發5千元禮券、背包，還有全套滑輪運動服。全國身心障礙運動會今年在南投縣舉行，許淑華也邀請黃偉峻擔任代言人，鼓勵他在運動專長上更上層樓，也為南投爭光。
南投縣政府今天舉辦全國身心障礙國民運動會贊助廠商簽約記者會，許淑華兌現承諾，邀請他擔任全障運代言人，並由副縣長王瑞德頒發代言人聘書，黃偉峻相當興奮，強調他會努力練習，為南投縣爭光。
王瑞德說，全國身心障礙國民運動會5月25日至28日在南投縣舉行，共有3大類16種競賽，報名選手超過4300人，縣府陸續邀機關團體、廠商募集資源，感謝紫南宮、18度C巧克力工房、維他露食品、微熱山丘、上緯國際、春水堂等10公司贊助礦泉水、帳棚、運動毛巾等物資。
教育處長王淑玲說，黃偉峻學習、運動相當專心，上次和縣長許淑華見面，他不斷練習致詞；參加特奧輪鞋競賽，也是一再刻苦訓練，就是這種精益求精的精神，讓他表現亮眼，這次偉峻擔任全障運代言人，也希望他的故事，傳達選手不畏艱難、勇於挑戰自我的精神。
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