春節連假來台中山城 旅遊不塞車撇步報您知
農曆春節假期倒數，台中市東勢警分局規劃2月8日至14日執行「春節連續假期交通疏導勤務」，針對轄內豐勢路、中興嶺圓環路段、台8線東關路段、東勢林場沿線(勢林街)、大雪山沿線(中坑路)、東豐綠廊自行車道周邊道路、新社區中和街周邊道路等易壅塞路段，每日10至12時、16至18時加強交通疏導及取締違規。
豐原山城有石岡水壩、東勢林業文化園區、東勢林場風景區、客家文化園區、新社香菇街等，是民眾攜家帶眷旅遊的好去處，也是民眾前往大雪山森林遊樂區、谷關風景區等景點必經之地。
東勢警分局針對東勢大橋二端、豐勢路、明德路、新社區協中街、中93與中95路口等交通要道，規劃警力執行定點或機動交通疏導，隨時監控轄區各主要幹道車流狀況。
警方提醒，民眾傍晚返家車流多匯集在東勢大橋、東關路及協中街，建議要走國道1號北上的駕駛人，可以走台3線東蘭路銜接卓蘭大橋左轉縣道140號接國道1號三義交流道替代，避開往豐原區國道4號接國道1號車多壅塞的情形。
東勢分局分局長林中興表示，東勢區、新社區多屬山區，部分路段路幅小，注意通行，春節連假期間民眾勿酒後駕車、危險駕駛及嚴重超速、闖紅燈等重大交通違規，快樂出遊、平安回家。
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