過年吃太多身體負擔大 營養師提供低卡配方

農曆過年將到，光田綜合醫院營養師魏瑜伶提醒，民眾在家追劇時，若是一直吃甜點或鳯梨酥，年後褲子就可能穿不下；她也提醒三高民眾，要留意高糖、高鈉、高脂的零食，避免攝取過量，多以健康的水果取代，才能過個健康年。

營養師魏瑜伶表示，民眾過年在家追劇時，注意力都會在觀看的電視上，手邊若有很多零食容易失控，導致攝取過多的量，若再加上年節時餐餐大魚大肉，一到二周累積下來的熱量可觀。

魏瑜伶建議，過年原本就是個較放鬆的節日，在控制年節飲食時，不如用「取代」的方式代替禁止，例如追劇時，以低卡水果如芭樂、蘋果等，取代糕餅與巧克力糖果，水果纖維比較容易有飽足感外，還有豐富的維生素，可以補充均衡營養；想喝飲料也可用無糖的紅茶、綠茶、烏龍茶，取代高糖份的汽水、珍奶，可大幅減少糖份的攝取。

魏瑜伶也提醒三高的民眾，若血糖偏高，應避免吃蜜餞、牛軋糖、花生糖、麻荖、鳳梨酥等高醣零食，吃水果時，要選擇低甜度的種類，攝取的量也需要控制不要超過一個拳頭大，以免血糖飆高造成不適；而血壓偏高的民眾則要小心熱量不高、但是鈉含量超標的零食，例如魷魚絲、肉乾、海苔等；高血脂的民眾則要小心酥餅、堅果類食物的攝取，除了儘量選擇原味的堅果外，在量的部份也建議勿超過一到兩湯匙。