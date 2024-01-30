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武陵農場紅粉佳人下月登場 福壽山千櫻園2/14浪漫開園

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
榮獲台灣觀光亮點人氣獎的福壽山農場千櫻園，諧音「牽姻緣」相當討喜，將在2月14日情人節當天，浪漫開園，已掀起討論。圖／福壽山農場提供
榮獲台灣觀光亮點人氣獎的福壽山農場千櫻園，諧音「牽姻緣」相當討喜，將在2月14日情人節當天，浪漫開園，已掀起討論。圖／福壽山農場提供

不受寒流影響，武陵農場櫻花、河津櫻、洲府枝垂櫻現正盛開，花期可到下月初，而場內最大宗的紅粉佳人、昭和櫻已有幾棵「偷跑」，預計2月逐漸綻放；福壽山農場緋寒櫻已盛開，獲台灣觀光亮點人氣獎的千櫻園，將於2月14日情人節當天浪漫開園。

高山賞花除花況佳，搭配清晰空氣與藍天、雲海，令人放鬆又享受。武陵農場表示，目前農場內入口處、藤花園路旁的山櫻花，入口處花園的河津櫻，櫻桃楓林區的洲府枝垂櫻，全盛開，桃紅、粉紅相互映襯，美不勝收。

有遊客擔心春節上山無櫻花可賞，山櫻花、河津櫻、洲府枝垂櫻占場內櫻花約1至2成，主力的紅粉佳人、昭和櫻未受上波寒流影響，花苞飽滿，有零星幾棵「偷跑」，色澤相當亮麗，農場預估下月開始將陸續綻放，整個2月都是賞花期。

福壽山農場緋寒櫻已經盛開，預估賞花期到2月上旬；場內粉色系櫻花約從春節假期陸續進入賞花期，喜氣迎春。

農場指出，榮獲台灣觀光亮點人氣獎的千櫻園，諧音「牽姻緣」相當討喜，將在2月14日情人節當天，浪漫開園，已掀起討論。

大雪山森林遊樂區的收費站、遊客中心山櫻花現正綻放，林業及自然保育署台中分署推估，若沒遇到降雨，花況可延續到農曆春節；另，八仙山森林遊樂區山櫻花已開五成，花期到2月中旬應無問題。

林業保育署台中分署即日起至2月25日，在東勢林業文化園區展出「入境山林探索森林島嶼」展，邀請國內知名木創品牌陳設溫潤木材成品，從椅子到兒童敲擊玩樂器，讓新的一年充滿森林感童趣。

大雪山森林遊樂區的收費站、遊客中心山櫻花現正綻放，林業及自然保育署台中分署推估，若沒遇到降雨，花況可延續到農曆春節。圖／林業及自然保育署台中分署提供
大雪山森林遊樂區的收費站、遊客中心山櫻花現正綻放，林業及自然保育署台中分署推估，若沒遇到降雨，花況可延續到農曆春節。圖／林業及自然保育署台中分署提供
不受寒流影響，武陵農場山櫻花現正盛開，花期可到下月初。圖／武陵農場提供
不受寒流影響，武陵農場山櫻花現正盛開，花期可到下月初。圖／武陵農場提供
不受寒流影響，武陵農場山櫻花現正盛開，花期可到下月初。圖／武陵農場提供
不受寒流影響，武陵農場山櫻花現正盛開，花期可到下月初。圖／武陵農場提供
大雪山森林遊樂區環境相當優美。圖／林業及自然保育署台中分署提供
大雪山森林遊樂區環境相當優美。圖／林業及自然保育署台中分署提供
福壽山農場緋寒櫻已盛開，預估賞花期到2月上旬；場內粉色系櫻花約從春節假期陸續進入賞花期，喜氣迎春。圖／福壽山農場提供
福壽山農場緋寒櫻已盛開，預估賞花期到2月上旬；場內粉色系櫻花約從春節假期陸續進入賞花期，喜氣迎春。圖／福壽山農場提供
不受寒流影響，武陵農場洲府枝垂櫻現正盛開，花期可到下月初。圖／武陵農場提供
不受寒流影響，武陵農場洲府枝垂櫻現正盛開，花期可到下月初。圖／武陵農場提供
不受寒流影響，武陵農場河津櫻現正盛開，花期可到下月初。圖／武陵農場提供
不受寒流影響，武陵農場河津櫻現正盛開，花期可到下月初。圖／武陵農場提供
不受寒流影響，武陵農場山櫻花現正盛開，花期可到下月初。圖／武陵農場提供
不受寒流影響，武陵農場山櫻花現正盛開，花期可到下月初。圖／武陵農場提供
不受寒流影響，武陵農場河津櫻現正盛開，花期可到下月初。圖／武陵農場提供
不受寒流影響，武陵農場河津櫻現正盛開，花期可到下月初。圖／武陵農場提供

櫻花 賞花 武陵農場

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