龍井公托開幕 中市拚開辦60處

台中市龍井首座公共托嬰中心昨開幕，位於龍津國小校園內，這也是台中市第40處公托。台中市長盧秀燕昨主持開幕，她強調就任市長前，全市29行政區只有5處公托，現在已開設第40處，數量達8倍增，盼減輕青年負擔、讓年輕爸媽安心成家。

盧秀燕說，她是六都唯一女性市長，理解育兒家庭需要支持，市府盤點公有空間，編列預算整修及開辦托嬰中心，包括市場、活動中心、學校、社會住宅等，藉由廣設公托，幫助在地青年生養無後顧之憂。她上任5年力推平價托育，公托每月收費1500元，1名托育人員照顧4名幼兒，生育津貼由1萬加碼到2萬元。

盧說，感謝中央補助、議員支持，5年來中市公托由5處增至40處，可收托1090位嬰幼兒，未來持續推動「公托倍倍增」、「公幼再加量」，目標開辦公托至60處。社會局長廖靜芝說，今年尚有外埔、潭子、石岡、神岡、南屯等5處公托將竣工籌備，未來目標達60處，普設平價托育資源。

社會局表示，龍津國小托嬰中心採日間托育，由專業托育人員照顧28名0至2歲幼兒，收托時間是周一至周五上午8時至下午6時，每月收費8500元；中心協助家長申請托育費用補助，設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記。