台中后里泰安新站前福安路人行道損壞 3月動工改善

台中市后里泰安櫻花季即將到來，台鐵泰安新站前的福安路人行空間多年未翻新，國民黨立委楊瓊瓔爭取補助，預計3月動工，改善430公尺人行道，30盞照明燈具等，營造后里亮點人行道。

楊瓊瓔及國民黨籍台中市議員陳本添、邱愛珊今天辦理「后里區公館里福安路段農村環境設施改善工程」會勘，邀集農業部農村發展及水土保持署台中分署、台中市觀光旅遊局、后里區公所等單位出席，公館里長馮詠淮也到場關心。

后里區公所簡報指出，福安路鄰近台鐵泰安新站，人行道及多處設施損壞，草木缺乏整理。為此規劃改善430公尺人行道、30盞照明燈具與植栽綠美化等，設置融合鐵道元素的入口意象，以串聯周邊景點，3月動工，工期約9個月。

農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊表示，該工程因用地關係，全額補助新台幣900萬元，委由后里區公所執行，結合外埔忘憂谷、酒莊等，發展鐵道遊程。

楊瓊瓔表示，后里有泰安櫻花季，周邊有萌芳花卉農場、中社觀光花市、麗寶樂園、后里馬場及月眉觀光糖廠等，適合輕旅行。福安路人行空間髒亂，經會勘後，后里區公所去年10月提案，農村發展及水土保持署台中分署核定全額補助，透過整頓既有設施，結合地方創生，提升觀光效益。