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彰化大村擬設一般事業廢棄物處理場 居民反對

中央社／ 彰化縣29日電

業者規劃在彰化縣大村鄉設置一般事業廢棄物處理場，居民今天至縣府環保局陳情；環保局表示，開發案應進行第2階段環境影響評估，非外傳開發單位沒辦說明會縣府就審查通過。

有民間業者規劃在大村鄉平和村進行「雙倫一般事業廢棄物處理場開發計畫」，引起居民強烈反對，並質疑業者沒舉辦地方說明會，彰化縣環境保護局卻受理審查，程序有問題；環保局今天召開審查會，居民齊聚抗議，並高舉「堅決反對設置黑心掩埋場」白布條。

平和村長賴居林說，村民很可憐，許多業者想到平和村山區掩埋廢棄物，出租地主彰化縣農會明知道掩埋廢棄物將造成環境萬劫不復，那塊地可植樹、造林、開發休閒農場，「什麼生意不做」，怎會租給民間業者設置掩埋場，破壞好山好水，他與村民一定抗爭到底。

彰化縣環保局說明，彰化縣雙倫一般事業廢棄物處理場開發案，經彰化縣政府環境影響評估委員會今天審查，認定有重大環境影響之虞，需進入第2階段環評，開發單位應將環境影響說明書分送有關機關，並陳列或揭示30天，期滿後至當地舉辦公開說明會議。

彰化縣環保局表示，雙倫開發案屬開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準第28條第1項第5款應實施環境影響評估，及環境影響評估法施行細則第19條第1項第1款所列，應進行第2階段環境影響評估的開發行為，非外傳開發單位沒辦說明會就審查通過。

環保局表示，民眾對開發案若有意見，歡迎於說明會提出或會後15天內，以書面向開發單位提出，並副知主管機關及目的事業主管機關。

廢棄物

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