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繼承農地要拆農舍刨便道 彰化農民陳情要求修法便民

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮農民陳情農地上有農用小屋也要拆除才能繼承移轉。圖／民眾提供
彰化縣北斗鎮農民陳情農地上有農用小屋也要拆除才能繼承移轉。圖／民眾提供

農地移轉依規定必須保持土地原貌，彰化縣部分農民繼承農地，被要求拆除抽水馬達、下田便道等設施才能辦理繼承，農民抱怨不便，縣議員李俊諭受理陳情，今與縣政府農業處、國稅局北斗稽徵所會勘；李俊諭表示，希望修改法令，不是逐案處理。

林姓農民等人向李俊諭陳情指稱，「農業用地作農業使用認定及核發證明辦法」法令規定農地所有權移轉必須保持原貌，如果地上有任何設施的面積超過10平方公尺（約三坪）就要拆除，他們要繼承父親的農地，地上有保護抽水馬達、放置簡易農具、雨衣的鐵皮小屋，還有方便耕耘機等農機下田的水泥便道，政府相關單位人員查看後，認為設施占用「面積太大」必須拆除，恢復地貌後再辦理繼承，完成移轉農地所有權手續。

李俊諭表示，農民移轉農地並非變更地目蓋房子，維持原用途並設施都是農用，實在沒必要要求拆除地面設施，待農地移轉完成，繼承的農民重新興建和鋪便道，拆除刨除後重建要花費數萬元，也徒增公務員審查作業負擔；如農地移轉是繼續耕作，應修法為農民攜戶籍騰本、公務員現場會勘一次，即可辦理移轉。

縣政府農業處和國稅人員看完現場，都表示事涉法令，未修法前要依法辦理，他們會反映民意，請上級裁量和作為修法依據。

農地 農民 修法

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