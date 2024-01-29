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900萬元營造台中后里亮點人行道 今年底將完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔爭取結合地方創生及鐵道意象，改善農村環境設施，獲水保署全額補助900萬元經費，預計3月動工、年底完工。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔爭取結合地方創生及鐵道意象，改善農村環境設施，獲水保署全額補助900萬元經費，預計3月動工、年底完工。圖／楊瓊瓔服務處提供

台鐵台中泰安新站外人行空間多年未翻新，多處設施損壞，立委楊瓊瓔爭取結合地方創生及鐵道意象，改善農村環境設施，獲水保署全額補助900萬元經費，預計3月動工、年底完工，楊瓊瓔今天會勘時表示，她每2個月即追蹤Rail bike南延后里進度，力拚2025年復駛 ，再創后里旅遊熱潮。

立委楊瓊瓔及台中市議員邱愛珊今天辦理「后里區公館里福安路段農村環境設施改善工程」會勘，農業部農村發展及水土保持署台中分署、台中市政府觀光旅遊局、后里區公所等單位派員出席，市議員陳本添與公館里長馮詠淮也到場。

后里區公所簡報說明，福安路鄰近台鐵泰安新站，人行道及多處設施損壞，草木缺乏整理。為此規劃改善430公尺人行道、30盞照明燈具與植栽綠美化等，並設置融合鐵道元素的入口意象，以串聯周邊景點，總經費約900萬元，預計3月動工，工期約9個月。

農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊表示，該工程因用地關係，全額補助900萬元，委由后里區公所執行，結合外埔忘憂谷、酒莊等，發展鐵道遊程。台鐵高架橋下空間由台中市觀旅局維護管理，觀光工程科長王欣弘坦言現有導覽設施、導覽牌歷史悠久，將配合改善工程同步更新，雨後雜草生長速度快，如接獲里長反映會即刻派工整理。

公館里長馮詠淮感謝楊瓊瓔爭取中央900萬元全額補助，他說許多遊客搭火車來旅遊，目前已有接駁車通往苑裡、卓蘭、三義等地，但每年春天櫻花季期間塞車嚴重，希望能改善停車空間，並增設I-Bike，而「泰安新站」盼能正名為「公館站」。

邱愛珊說，她去年接獲里長反映並到場會勘，發現環境不理想，高架橋下垃圾雜草沒有及時清理，盼人行道改善完成後，串聯周邊景點發展綠色旅遊，行銷后里的兩馬文化。陳本添表示，鐵道自行車Rail bike預計2年內南延后里，預期再創旅遊熱潮。

楊瓊瓔表示，后里有泰安櫻花季，周邊有萌芳花卉農場、中社花市、麗寶樂園、后里馬場及月眉觀光糖廠等，適合一日遊、二日遊。去年里長向邱愛珊議員反映福安路人行空間髒亂，經會勘後，后里區公所於去年10月提案，農村發展及水土保持署台中分署在今年1月19日核定全額補助900萬元經費，透過整頓既有設施，結合地方創生，提升觀光效益。

「公館站」正名部分，楊瓊瓔指出，因牽涉台鐵全台各車站地圖及訂售票系統等，至少需2000萬元經費，她會爭取納入Rail bike南延后里計畫中。

立委楊瓊瓔爭取結合地方創生及鐵道意象，改善農村環境設施，獲水保署全額補助900萬元經費，預計3月動工、年底完工。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔爭取結合地方創生及鐵道意象，改善農村環境設施，獲水保署全額補助900萬元經費，預計3月動工、年底完工。圖／楊瓊瓔服務處提供

后里馬場 人行道 楊瓊瓔

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