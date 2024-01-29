要讓大家過年玩得嗨！ 一中商圈舉辦一連17天走春市集

迎接龍年春節，台中市一中商圈下個月2日至18日舉辦一連17天的「2024 祥龍一中‧走春市集」，商圈的一中街商店管理委員會規畫了連串的摸彩活動，還有樂團演出及電影欣賞，歡迎大家前往。

一中商圈鄰近有17所學校和補習班，孕育出近500多家特色小店、主題餐飲，去年曾創下單月79萬人次造訪紀錄，是年輕學子喜愛的時尚商圈，每個春節均湧入大批人潮。商圈管委會因此在春節規畫出對應活動，希望為遊客打造一個歡樂、時尚的年節購物場所，還要能在過年時玩的嗨。

管委會說，開幕典禮3日下午3時在尊賢大樓前廣場舉行，現場發送888個新年紅包，紅包裡除了有10元祈福硬幣，還有現場摸彩券和活動期間摸彩券各1張，前者可以抽中50吋大電視和電器等，後者則有10名幸運得主，可抽到iPad。當天還邀請深受年輕人喜愛的「好樂團」現場演出，為龍年市集拉開精彩序幕。

此外，14日晚上6時也在水利大樓前廣場舉辦「為愛放映」的電影欣賞會，放映經典愛情電影，為即將到來的西洋情人節打造浪漫氛圍，添增過年氣氛。遊客3日至6日透過IG完成任務遊戲，還可領取商圈指定店家消費券，享受指定店家的購物優惠折扣。

而且，活動期間至會員店消費滿100元，即可獲得摸彩序號券一張，可以抽中iPad等好獎。