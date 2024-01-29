中市百家動物醫院、業者新春不打烊 毛小孩新年期間仍可就診

新春年節將至，不少民眾與家人有段旅行時光，但毛孩家人若有就診、寄宿需求，令人擔憂。中市動保處表示，已整合台中動物醫院、寵物營業資訊，今年春節連假期間（2月8日至14日），中市共有40家動物醫院（https://www.taichung.gov.tw/media/1021783/113年臺中市春節不打烊動物醫院名單.pdf）、109家寵物業者（https://www.taichung.gov.tw/media/1021784/113年春節不打烊寵物業名單.pdf）提供春節不打烊服務，讓大家歡喜過新年、免煩惱。

動保處表示，飼主可提前關注寵物健康需求，確保接受必要的預防接種、檢查，帶毛孩至合法的動物醫院、業者就診或寄宿，事先溝通好服務項目、收費，確保動物福利品質，避免消費爭議。

動保處也說，春節期間因出遊人潮眾多，呼籲飼主帶毛孩外出注意安全，務必使用牽繩、箱籠或其他適當防護措施，以免毛孩受到驚嚇導致走失或受傷。