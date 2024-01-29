快訊

游錫堃致民眾黨團公開信曝光 接受改革訴求「個人支持、不代表民進黨」

選舉激情結束 新光大公主吳欣盈傳下月回鍋新壽副總

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市百家動物醫院、業者新春不打烊 毛小孩新年期間仍可就診

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

新春年節將至，不少民眾與家人有段旅行時光，但毛孩家人若有就診、寄宿需求，令人擔憂。中市動保處表示，已整合台中動物醫院寵物營業資訊，今年春節連假期間（2月8日至14日），中市共有40家動物醫院（https://www.taichung.gov.tw/media/1021783/113年臺中市春節不打烊動物醫院名單.pdf）、109家寵物業者（https://www.taichung.gov.tw/media/1021784/113年春節不打烊寵物業名單.pdf）提供春節不打烊服務，讓大家歡喜過新年、免煩惱。

動保處表示，飼主可提前關注寵物健康需求，確保接受必要的預防接種、檢查，帶毛孩至合法的動物醫院、業者就診或寄宿，事先溝通好服務項目、收費，確保動物福利品質，避免消費爭議。

動保處也說，春節期間因出遊人潮眾多，呼籲飼主帶毛孩外出注意安全，務必使用牽繩、箱籠或其他適當防護措施，以免毛孩受到驚嚇導致走失或受傷。

若寵物走失，可至動保處網站搜尋，是否被帶往動物之家安置；動物之家春節期間不開放參觀，但仍提供家犬貓領回服務（上午10時至12時，下午1時30分至4時）。另春節期間危難動物緊急救援服務一樣不打烊，市民可撥打1999通報。

中市動保處表示，已整合台中動物醫院、寵物營業資訊，今年春節連假期間（2月8日至14日），中市共有40家動物醫院、109家寵物業者，提供春節不打烊服務。圖／中市動保處提供
中市動保處表示，已整合台中動物醫院、寵物營業資訊，今年春節連假期間（2月8日至14日），中市共有40家動物醫院、109家寵物業者，提供春節不打烊服務。圖／中市動保處提供

春節 寵物 動物醫院

延伸閱讀

春節桃園平龍宮廟景點交管看這裡 台66接國1封閉出爐

春節將至！桃園八德「這市場」4天將交管 疏運措施出爐

焚風釀農損 南投枇杷暴減7成…今年春節吃不到

屏東勝利星村推春節滿千元抽獎活動 盼為產值創高峰

相關新聞

生人迴避！彰化長者「送肉粽」 沿美港公路送出海

彰化伸港鄉新港村村里辦公室今天貼出公告，這星期五將舉辦一場「送肉粽」送煞科儀，從深夜晚上10點持續到11點30分舉行，也...

彰化雙倫事業廢棄物處理場案 環評結論應採二階段環評

雙倫工程公司計畫在彰化縣大村鄉平和村設置一般事業廢棄物處理場，彰化縣環保局今天下午舉辦開發計畫環境影響說明書第1次審查會...

要讓大家過年玩得嗨！ 一中商圈舉辦一連17天走春市集

迎接龍年春節，台中市一中商圈下個月2日至18日舉辦一連17天的「2024 祥龍一中‧走春市集」，商圈的一中街商店管理委員...

中市百家動物醫院、業者新春不打烊 毛小孩新年期間仍可就診

新春年節將至，不少民眾與家人有段旅行時光，但毛孩家人若有就診、寄宿需求，令人擔憂。中市動保處表示，已整合台中動物醫院、寵...

中捷手作絹印轉運活動 2月3日搭車可自製春聯紅包

台中捷運公司2月3日上午10點至下午5點，在市政府站1號出口舉辦「捷運絹印、幸福轉運」手作活動。旅客只要出示搭乘捷運證明...

彰北運動中心回來了 1月30日起重新開館營運

彰北國民運動中心去年底因契約到期閉館，彰化縣府為降低對民眾衝擊，完成彰北國民運動中心短期營運委外招標，今宣布1月30日起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。