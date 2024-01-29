中捷手作絹印轉運活動 2月3日搭車可自製春聯紅包

台中捷運公司2月3日上午10點至下午5點，在市政府站1號出口舉辦「捷運絹印、幸福轉運」手作活動。旅客只要出示搭乘捷運證明，可免費絹印專屬的紅包袋、春聯帶回家，有機會可抽到「小綠綠」新年周邊商品。

台中捷運公司跟上賀歲班車，推出手作活動，提供8款龍年限定絹印圖，包括中捷吉祥物「小綠綠」戴祥龍頭飾或拿龍年小提燈，圖樣可愛喜氣，選好圖案，絹印在紅包袋或小春聯，共1000組。

現場另有小綠綠的「龍年限定」紀念章，民眾可把龍年裝扮的小綠綠「蓋」回家，不少民眾蒐集小綠綠虎年、兔年章，今年千萬別錯過。

當天提供龍年許願小卡，寫下對2024年的希望，中捷將收集築成許願牆，2月4日至25日在捷運舊社站展出，集氣許願，希望願望成真。

中捷指出，參加手作活動還可抽獎，現場與完成作品合照，上傳台中捷運/台中遊FB社團貼文，有機會抽到台中捷運吉祥物小綠綠積木、列車造型微型積木、工程帆布袋、筆記本等周邊商品，2月25日抽出。