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焚風釀農損 南投枇杷暴減7成…今年春節吃不到

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
去年焚風高溫影響，導致南投國姓枇杷受災嚴重，粗估減產7成，當地鄉長邱美玲（中）今前往了解災況。記者賴香珊／攝影
去年焚風高溫影響，導致南投國姓枇杷受災嚴重，粗估減產7成，當地鄉長邱美玲（中）今前往了解災況。記者賴香珊／攝影

南投國姓是全國第二大枇杷產區，但受去年焚風高溫影響，受災嚴重，粗估減產7成，原本春節前後陸續收成，變成無果可採，農民喊苦。農業部則公告列入救助項目，救助額度每公頃10萬元，符合條件可向公所登記申請，至2月5日止。

國姓鄉長邱美玲說，當地栽種枇杷歷史超過一甲子，全鄉種植面積上百公頃，其中以「茂木」品種為最大宗，每年3至5月為盛產期，但第一期花結果，通常在春節前後就能陸續收成，未料今年遭受颱風、暖冬等影響，全鄉枇杷受災嚴重。

「去年焚風又高溫，枇杷不開花。」當地枇杷農表示，去年10月小犬颱風襲台，國姓出現37.9度焚風，入冬初期持續高溫，導致第一、二期枇杷根本不開花，沒有花就沒果實，就算結果也很稀疏，粗估減產約7成，導致春節期間沒枇杷賣。

農民也擔心，枇杷開花前期遇高溫，導致產量大減，現在無果可收，已經苦不堪言，只能期盼正在綻放的第三期花回穩，3月中下旬收成，未料，入冬超強寒流來襲，突然又要回暖，而且是轉為高溫，可能影響開花，今年枇杷產況恐很慘烈。

邱美玲說，公所獲報後即依農業天然災害救助辦法啟動災情查報，通報縣府農業處、農業改良場等單位，協助報請中央申請救助；經相關單位派員勘查災損，已獲農業部同意依「農業天然災害救助辦法」辦理現金救助，並已開放申請登記。

農業處也表示，此次救助項目為國姓鄉枇杷，損害率達20%以上，每公頃救助額度10萬元，未達20%不予救助，同產季同項農產品，救助以1次為限，符合條件者備妥身分證、農會存摺、土地所有權狀等文件向公所申請，至2月5日止。

南投國姓枇杷受去年焚風高溫影響，不開花結果，受災嚴重，粗估減產7成。記者賴香珊／攝影
南投國姓枇杷受去年焚風高溫影響，不開花結果，受災嚴重，粗估減產7成。記者賴香珊／攝影
去年焚風高溫影響，導致南投國姓枇杷受災嚴重，粗估減產7成，當地鄉長邱美玲（左）今前往了解災況。記者賴香珊／攝影
去年焚風高溫影響，導致南投國姓枇杷受災嚴重，粗估減產7成，當地鄉長邱美玲（左）今前往了解災況。記者賴香珊／攝影

高溫 春節 小犬颱風

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