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賴清德允支持台中建設 市議員說大里霧峰仍缺這個

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區「立新國民中學活動中心暨地下停車場工程」上午舉辦上梁典禮。圖／台中市政府提供
台中市大里區「立新國民中學活動中心暨地下停車場工程」上午舉辦上梁典禮。圖／台中市政府提供

台中市大里區「立新國民中學活動中心暨地下停車場工程」上午舉辦上梁典禮，預計10月底完工。民進黨籍市議員張芬郁說，總統當選人賴清德昨天承諾「會支持台中市的建設，希望中市府提出好的建設，跟中央對接」大里、霧峰缺乏停車場，交通局擬提出校園車位共享，希望參考學校意見共同合作，盡速進行。

市府說，未來將同時增加校園活動場域及停車空間，打造共享公共建築空間。

市府說，大里區立新國民中學缺乏室內大型集會堂，舉凡師生與社區集會、典禮及演藝活動舉行等，只能利用運動場及風雨操場舉辦，面臨風吹日曬雨淋較為不便，活動中心10月底完工後，將可滿足師生需求，讓學校成為社區教育中心，改善鄰近停車空間不足問題，達到公有建築多元共享的綜效功能。

建設局長陳大田說，工程經費為2億9852萬元，興建地下二層、地上一層鋼骨造、鋼筋混凝土造建築，總樓地板面積約6444.13平方公尺，活動中心基地位於學校內，規畫時考量師生安全，將停車場車輛出入動線與師生上、下學動線明確區分，且民眾出入口動線採獨立連接至人行道，以利維護校園安全

此外，該建築規畫地上一層多功能綜合球場、展演舞台及地下一、二層停車空間等。地下停車空間總計可停放149輛汽車，含無障礙車位3輛、親子車格3輛及低碳車位18輛等，將可大幅舒緩周遭停車空間不足的情形。

建築 校園安全 車位

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