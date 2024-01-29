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胸悶竟是主動脈剝離 ！就醫救一命 日夜溫差大更要小心

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員榮醫療體系員榮醫院急診處主任朱偉岳醫師從電腦斷層可以看到患者的升動脈及降動脈阻塞嚴重。圖／員榮醫院提供
員榮醫療體系員榮醫院急診處主任朱偉岳醫師從電腦斷層可以看到患者的升動脈及降動脈阻塞嚴重。圖／員榮醫院提供

彰化縣一名壯年男子因胸悶、呼吸不順，日前到員榮醫院急診，急診部主任朱偉岳醫師檢查後發現，患者是非典型症狀的主動脈剝離，並沒有胸口劇痛，幸好患者盡早就醫，經手術後救回一命，他也提醒在天冷、日夜溫差大的天氣，民眾應提高警覺，尤其不要輕忽胸痛與背痛等警訊。

氣溫驟變，是主動脈剝離好發季節，根據統計，急性主動脈剝離若未即時處理，約一半的患者在四十八小時內會死亡。以往也曾有多位名人如藝人小鬼黃鴻升和前海基會董事長江丙坤等人均是因主動脈剝離而去世。

朱偉岳表示，典型的主動脈剝離症狀包括患者會感覺到胸部劇烈疼痛，可能延伸到背部或腹部等，會有心跳加速、呼吸困難，嚴重可能造成心臟衰竭及休克；而非典型症狀會有胸悶、頭暈、腹痛、無力、呼吸困難等症狀。

這名56歲男患者到院時主訴胸悶、頭暈、上腹痛，且沒有糖尿病及三高病史，朱偉岳說，他到院時血壓只有91/56mmHg，其胸痛的形態並不典型，很難因而診斷出主動脈剝離，因此再安排心電圖、胸部X光、血液分析等檢查，但即使給了止痛藥，病人仍抱怨胸口不舒服，因此再安排電腦斷層檢查，發現整條主動脈出現剝離的現象，即送往與員榮合作的台中榮總緊急手術，成功救回一命。

朱偉岳說，主動脈剝離是複雜且致死率很高的心血管疾病，它起因於主動脈血管壁的結構因各種原因如高血壓或結締組織缺陷受損後，加上血管壁內膜破裂等，容易造成大出血或心包填塞而死亡。

主動脈剝離好發率約十萬分之三左右，以五十到七十歲男性居多，朱偉岳說，主動脈剝離好發因素有高血壓、抽菸、生活壓力、先天性疾病如馬凡氏症候群及胸部外傷等，尤其最近早晚溫差大，呼籲有三高病史的民眾更要特別注意，若胸、背處突感不可忍受的撕裂感劇痛，要馬上就醫。

員榮醫院急診部主任朱偉岳從電腦斷層掃描發現患者整條主動脈(圖中紅線圈處)都有嚴重剝離的情況，隨即安排患者接受手術。圖／員榮醫院提供
員榮醫院急診部主任朱偉岳從電腦斷層掃描發現患者整條主動脈(圖中紅線圈處)都有嚴重剝離的情況，隨即安排患者接受手術。圖／員榮醫院提供

主動脈剝離 患者

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